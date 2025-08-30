На фронте произошло 136 боестолкновений. Наиболее активно враг атакует на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб.
С начала этих суток на фронте произошло 136 боевых столкновений. В частности, 24 раза россияне атаковали позиции Сил обороны на Лиманском направлении и 38 раз пытались прорвать нашу оборону - на Покровском.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 30 августа, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Украины
Сегодня оккупанты нанесли два ракетных и 51 авиационный удар, применив три ракеты и 96 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1768 дронов-камикадзе и осуществили 3192 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак россиян. С начала суток противник нанес три авиационных удара, в общем сбросил десять управляемых авиационных бомб и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении противник совершил восемь наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Дроновка.
На Сиверском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм. Захватчики без успеха пытался продвигаться в районе населенного пункта Ступочки
На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр и Полтавка. Наши воины остановили 10 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодязь. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 66 - безвозвратно. Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одна пушка, две единицы автомобильной техники и десять вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Боевые действия на Юге
На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Наши защитники остановили все вражеские атаки.
Четыре раза атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.
По данным Генштаба, на других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Противник просунувся в районі Комишувахи та зняв кадри демонстрації прапора у північній частині населеного пункту.
У Новоселівці ЗСУ вибили російські війська та стабілізували ситуацію.
На Покровському напрямку після заяви противника про взяття населеного пункту Леонтовичі (Перше Травня) його не переносили до червоної зони, незважаючи на те, що російська піхота зняла кадри демонстрації прапора. Оскільки після цієї демонстрації вся російська піхота протягом 5 хвилин була знищена, як і їхні прапори.
Подібна ситуація спостерігається ще на кількох ділянках.
Костянтинівський напрямок:
Противник продовжує штурмувати населений пункт Русин Яр, про взяття якого він раніше офіційно заявив. Лінія контролю противника має умовний характер, оскільки ситуація в цьому районі динамічна.
На Куп'янському напрямку українські війська вибили сили супротивника з району населеного пункту Мирове та взяли під контроль ділянку площею до 5.6 км².
Контратаки ЗСУ тривають."