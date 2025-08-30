Силы обороны освободили село Мирное недалеко от Купянска, - ОСГВ "Дніпро"

Силы обороны Украины освободили село Мирное неподалеку Купянска Харьковской области.

Об этом в комментарии "Суспільному" подтвердил представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет. Военные продвигаются дальше", - рассказал спикер.

Напомним, что утром 30 августа аналитики проекта DeepState сообщили, что противник отброшен в Мировом Купянский район, Харьковская область.

