РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости Бои на Харьковском направлении
1 798 3

Силы обороны освободили село Мирное недалеко от Купянска, - ОСГВ "Дніпро"

освобождение Мирного

Силы обороны Украины освободили село Мирное неподалеку Купянска Харьковской области.

Об этом в комментарии "Суспільному" подтвердил представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет. Военные продвигаются дальше", - рассказал спикер.

Напомним, что утром 30 августа аналитики проекта DeepState сообщили, что противник отброшен в Мировом Купянский район, Харьковская область.

Смотрите также: Силы обороны отбросили врага на Купянском и Покровском направлениях, - DeepState. КАРТА

Автор: 

боевые действия (4789) Харьковская область (1514) Купянский район (372) Мирное (7) ОСГВ Днепр (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці
показать весь комментарий
30.08.2025 21:35 Ответить
Слава ЗСУ!

Таким чином забезпечена логістика Вовчанська та "кішені" лівого берега Осколки на південь

.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:57 Ответить
 
 