Новини Бої на Харківському напрямку
Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська, - ОСУВ "Дніпро"

звільнення Мирного

Сили оборони України звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області.

Про це у коментарі "Суспільному" підтвердив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі", - розповів речник.

Нагадаємо, що вранці 30 серпня аналітики проєкту DeepState повідомили, що противника відкинуто у Мировому Куп'янський район, Харківська область.

Дивіться також: Сили оборони відкинули ворога на Куп’янському та Покровському напрямках, - DeepState. КАРТА

бойові дії (4545) Харківська область (1537) Куп’янський район (367) Мирне (7) ОСУВ Дніпро (35)
Молодці
30.08.2025 21:35 Відповісти
Слава ЗСУ!

Таким чином забезпечена логістика Вовчанська та "кішені" лівого берега Осколки на південь

.
30.08.2025 22:57 Відповісти
 
 