Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська, - ОСУВ "Дніпро"
Сили оборони України звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області.
Про це у коментарі "Суспільному" підтвердив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі", - розповів речник.
Нагадаємо, що вранці 30 серпня аналітики проєкту DeepState повідомили, що противника відкинуто у Мировому Куп'янський район, Харківська область.
Таким чином забезпечена логістика Вовчанська та "кішені" лівого берега Осколки на південь
.