Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська, - ОСУВ "Дніпро"

Сили оборони України звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області.

Про це у коментарі "Суспільному" підтвердив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі", - розповів речник.

Нагадаємо, що вранці 30 серпня аналітики проєкту DeepState повідомили, що противника відкинуто у Мировому Куп'янський район, Харківська область.

