Зеленський заслухав доповідь Сирського: На частині ділянок фронту нині тривають стабілізаційні заходи, заплановано нові діпстрайки

Зеленський заслухав доповідь Сирського

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Передусім про Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат. Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати. Дякую!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На фронті відбулося 136 боєзіткнень. Найактивніше ворог атакує на Покровському і Лиманському напрямках, - Генштаб

Крім того Зеленський і Сирський детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта, а також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині.

"Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - додав президент.

Крім того, за результатами бойових дій на цьому тижні він відзначив 1-й, 33-й, 225-й та 425-й штурмові полки, 79-ту та 82-гу десантно-штурмові бригади, 92-гу окрему штурмову бригаду, 414-ту окрему бригаду безпілотних систем, 14-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії України та підрозділи ССО.

Також читайте: Зеленський про ситуацію на фронті: Покровський напрямок – найсерйозніший зараз

Зеленський Володимир (25316) бойові дії (4550) Сирський Олександр (733)
Топ коментарі
+6
Что за дипсраки? Стратег!
31.08.2025 13:28 Відповісти
+4
Геть гниду брехливу! Мохнате чмо має усіх за дурнів.
31.08.2025 13:31 Відповісти
+3
"Стабілізаційні заходи...діпстрайк..." Знайомтеся - новомова 95 кварталу
31.08.2025 13:33 Відповісти
31.08.2025 13:28 Відповісти
Ше вчора готував мирні переговори - в"їхав шо кацапам закон не писаний? - лізуть
31.08.2025 13:29 Відповісти
У Зеленського сім п'ятниць на неділю. Вечером знову буде про мирні переговори, бажання миру і припинення вогню.
31.08.2025 13:31 Відповісти
Яка різниця, заслухав він чи не заслухав !
31.08.2025 13:29 Відповісти
Яка різниця, Зеленський це був, чи не Зеленський!
31.08.2025 13:48 Відповісти
https://youtu.be/gR8GeAAvEyU Для чого використовувати невідомі загалу слова ?
"Діпстрайки" (англ. Deep Strike) - це військова тактика та відповідні їй засоби (безпілотники, ракети), які використовуються для завдання ударів у глибокому тилу противника. В Україні під цими термінами розуміють далекобійні ударні безпілотники та ракети-дрони, здатні вражати цілі на значній відстані від лінії фронт
31.08.2025 13:31 Відповісти
31.08.2025 13:31 Відповісти
31.08.2025 13:33 Відповісти
Знову дали розумовому інваліду вивчити нове слово.
31.08.2025 13:45 Відповісти
Правильно - Deep Purple.
31.08.2025 13:50 Відповісти
А кейси і треки вже не можуть відобразити рівень потужності досягнень Сирського?
31.08.2025 13:46 Відповісти
Складно говоре "дипстрайки якісь" ти можеш по людські, а не грати п'ятою рукою на роялі?
31.08.2025 13:49 Відповісти
Щоб настав сісфає, адженда діпстрайка має полетіти на саміт.

P.S. Ну ****я Зеленський так багато ****ть?
31.08.2025 13:52 Відповісти
Тепер пропагандони земарахфона який ніхто не дивиться нове слово будуть заучувати і проклинати пропагандони свого литвина
31.08.2025 14:23 Відповісти
Росіяни просунулися на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState. Але це не
обговорювали

Крім того Зеленський і Сирський детально проаналізували ситуацію на Запорізькомунапрямку й наміри окупанта - цікаво, а що може актор аналізувати? Заслухати, текст зачитати… і усе
31.08.2025 14:33 Відповісти
 
 