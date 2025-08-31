Зеленський заслухав доповідь Сирського: На частині ділянок фронту нині тривають стабілізаційні заходи, заплановано нові діпстрайки

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі

"Передусім про Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат. Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати. Дякую!" - йдеться в повідомленні.

Крім того Зеленський і Сирський детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта, а також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині.

"Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки", - додав президент.

Крім того, за результатами бойових дій на цьому тижні він відзначив 1-й, 33-й, 225-й та 425-й штурмові полки, 79-ту та 82-гу десантно-штурмові бригади, 92-гу окрему штурмову бригаду, 414-ту окрему бригаду безпілотних систем, 14-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії України та підрозділи ССО.

