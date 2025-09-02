В Сумах вспыхнул масштабный пожар в результате атаки россиян, - ОГА
В ночь на 2 сентября российские войска атаковали Сумы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города. Предварительно - без жертв. Последствия атаки выясняются", - рассказал он.
