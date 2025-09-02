УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4304 відвідувача онлайн
Новини Атаки безпілотників на Суми
452 0

У Сумах спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки росіян, - ОВА

вибухи, дим

В ніч на 2 вересня російські війська атакували Суми.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Попередньо – без жертв. Наслідки атаки зʼясовуються", - розповів він.

Читайте: Через атаку РФ по критичній інфраструктурі частина Сум залишилася без води та світла

Автор: 

безпілотник (4794) Сумська область (4184) Суми (979) Сумський район (393) війна в Україні (5975)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 