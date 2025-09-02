У Сумах спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки росіян, - ОВА
В ніч на 2 вересня російські війська атакували Суми.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Попередньо – без жертв. Наслідки атаки зʼясовуються", - розповів він.
