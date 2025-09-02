ВАКС сегодня утвердит соглашение с бизнесменом Сергеем Тищенко по делу "нефтепродуктов Курченко" — он может заплатить в 5 раз меньше нанесенного им ущерба
Сегодня, 2 сентября 2025 года, Высший антикоррупционный суд должен принять решение о сделке со следствием бизнесмена Сергея Тищенко. Речь идет о деле нефтепродуктов Курченко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua.
Как отмечается, если ВАКС утвердит соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности, то бизнесмен Тищенко заплатит в бюджет менее 200 миллионов гривен. При том, что установленные следствием убытки государству по этому делу составляют 967 миллионов гривен.
26 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал рассмотрение этого соглашения по делу о хищении арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко на сумму около 817 млн грн. Заседание проходит в закрытом режиме - "для сохранения тайны следствия и безопасности участников процесса", - настаивал прокурор Алексей Снегирев.
20 августа суд смягчил меру пресечения для Тищенко: вместо домашнего ареста он находится под личным обязательством.
Суть дела
Следствие считает, что Сергей Тищенко вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским в 2014-2015 годах завладели почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко. Их рыночная стоимость составляла около 817 млн грн.
После Революции Достоинства эти ресурсы были конфискованы и переданы госпредприятию "Укртранснафтопродукт" для реализации с целью пополнения бюджета. Однако, по версии НАБУ и САП, средства от их продажи попали в компании, связанные с Тищенко.
Хронология арестов и мер пресечения
- Февраль 2024 года. СБУ вручила подозрения Пашинскому, Тищенко и другим фигурантам дела. Тогда убытки государству оценили в почти 1 млрд грн
- Залог за Пашинского - 272,5 млн грн., внесли предприятия ОПК, которые входят в возглавляемую им Национальную Ассоциацию оборонной промышленности Украины, мотивируя это важностью деятельности бывшего нардепа для отражения российской агрессии. Он вышел на свободу. Его защищал адвокат Игорь Федур
- Тищенко взяли под арест с залогом 363 млн грн, который впоследствии снизили до 181 млн грн
- Несмотря на наличие британского паспорта, более 200 поездок за границу и семью, проживающую за пределами Украины, в августе 2025 года суд смягчил ему меру пресечения.
Как работала схема
- Руководитель "Укртранснафтопродукта" Владимир Гаврилов, по данным следствия, фактически подчинялся Тищенко и работал в помещениях его группы компаний "Фактор"
- Продажа нефтепродуктов осуществлялась через компанию "Укройлпродукт", связанную с Тищенко, причем со значительными скидками. Вследствие этого государство потеряло около 250 млн грн, а общая задолженность достигла более 400 млн грн
- Средства проходили через "Фортуна-Банк", принадлежавший Тищенко. Примерно 329 млн грн перечислили на счета аффилированных компаний
- Часть денег (≈100 млн грн) перевели в депозиты "Укройлпродукта", но после ликвидации банка кредиты так и не вернули
- После завершения сделок Тищенко объявил себя банкротом.
Участие экс-жены
К схеме, по данным следствия, могла быть причастна бывшая жена бизнесмена - Елена Тищенко.
- В 2015 году она работала в Администрации президента и МВД и формально не имела права вести бизнес
- В то же время была владелицей компании Copper Homes Ltd (остров Мэн), которой принадлежало имение в британском графстве Суррей стоимостью около £5 млн
- Во время процедуры банкротства это имение продали, а в 2020 году британские органы арестовали активы, связанные с ней, на £65 млн
- Семья также имела недвижимость во Франции через компанию Sci Du Grand Chene.
Бизнес в СИЗО
Несмотря на пребывание под стражей, Тищенко, по данным следствия, продолжал контролировать бизнес, используя IP-телефонию.
- В сотрудничестве с подсанкционным российским бизнесменом Игорем Наумцом (холдинг "Юнигран") он организовал перераспределение активов в Житомирской области
- Его брат возглавил наблюдательный совет АО "Коростенский карьер", а сын стал директором предприятия
- Вместе с мэром Коростеня Владимиром Москаленко они позиционировали себя как меценаты, но одновременно поддерживали деятельность псевдорелигиозной организации "АллатРа", которая распространяла пророссийские нарративы и была впоследствии ликвидирована правоохранителями.
Активы, оформленные на мать
После разоблачения схем Тищенко переоформил ключевые бизнес-активы на свою мать - Матрену Тищенко.
- Она стала формальной владелицей 99,5% "Фортуна-Банка"
- Через ООО "ТИС-КОМПАНИ" (97 % принадлежит матери, 3 % - дочери) контролировала компании орбиты "Фактор" и 99,5 % акций "Житомирских лакомств"
- Доход фабрики "Житомирские лакомства" вырос с нуля в 2020 году до 305 тыс. грн в 2022-м и более 575 млн грн в 2023-м
- Матрене Тищенко также принадлежал ЧАО "Коростенский завод химмаш", который выполнял государственные оборонные подряды, в частности для "Укргаздобычи", и экспортировал продукцию в Ирак. По данным журналистских расследований, эта продукция могла использоваться в производстве российских дронов-камикадзе "Шахед".
Инкриминируемые статьи
Сергею Тищенко инкриминируют:
- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - соучастие в преступлении;
- ч. 5 ст. 191 - присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением;
- ч. 1 ст. 255 - создание преступной организации.
залишається тільки питання, навіщо ми утримуєми прокурорів, слідчих та судей?
Нормальна схема - заплатив десятину від вкраденого в казну - і на свабоду з чістой совєстю !!! Ще двадцятку - відкашляє - " антикорупціонєрам " - х
апам з баксамиСАПам з ВАКСами ( палкий привіт всім картонним революціонерам ), мо навіть Шабунінам та "громадоактивістам" ,щось перепало ,що вони мовчать .
Переможна перемога над корупцією !!!!
