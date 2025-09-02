РУС
Дело Тищенко
ВАКС сегодня утвердит соглашение с бизнесменом Сергеем Тищенко по делу "нефтепродуктов Курченко" — он может заплатить в 5 раз меньше нанесенного им ущерба

Сергей Тищенко

Сегодня, 2 сентября 2025 года, Высший антикоррупционный суд должен принять решение о сделке со следствием бизнесмена Сергея Тищенко. Речь идет о деле нефтепродуктов Курченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua.

Как отмечается, если ВАКС утвердит соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности, то бизнесмен Тищенко заплатит в бюджет менее 200 миллионов гривен. При том, что установленные следствием убытки государству по этому делу составляют 967 миллионов гривен.

Также читайте: ВАКС рассматривает сделку с бизнесменом Сергеем Тищенко - он заплатит в пять раз меньше суммы нанесенного им ущерба

26 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал рассмотрение этого соглашения по делу о хищении арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко на сумму около 817 млн грн. Заседание проходит в закрытом режиме - "для сохранения тайны следствия и безопасности участников процесса", - настаивал прокурор Алексей Снегирев.

20 августа суд смягчил меру пресечения для Тищенко: вместо домашнего ареста он находится под личным обязательством.

Также читайте: Дело "горючего Курченко": Апелляция ВАКС вдвое уменьшила залог бизнесмену Тищенко

Суть дела

Следствие считает, что Сергей Тищенко вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским в 2014-2015 годах завладели почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко. Их рыночная стоимость составляла около 817 млн грн.

После Революции Достоинства эти ресурсы были конфискованы и переданы госпредприятию "Укртранснафтопродукт" для реализации с целью пополнения бюджета. Однако, по версии НАБУ и САП, средства от их продажи попали в компании, связанные с Тищенко.

Хронология арестов и мер пресечения

  • Февраль 2024 года. СБУ вручила подозрения Пашинскому, Тищенко и другим фигурантам дела. Тогда убытки государству оценили в почти 1 млрд грн
  • Залог за Пашинского - 272,5 млн грн., внесли предприятия ОПК, которые входят в возглавляемую им Национальную Ассоциацию оборонной промышленности Украины, мотивируя это важностью деятельности бывшего нардепа для отражения российской агрессии. Он вышел на свободу. Его защищал адвокат Игорь Федур
  • Тищенко взяли под арест с залогом 363 млн грн, который впоследствии снизили до 181 млн грн
  • Несмотря на наличие британского паспорта, более 200 поездок за границу и семью, проживающую за пределами Украины, в августе 2025 года суд смягчил ему меру пресечения.

Как работала схема

  • Руководитель "Укртранснафтопродукта" Владимир Гаврилов, по данным следствия, фактически подчинялся Тищенко и работал в помещениях его группы компаний "Фактор"
  • Продажа нефтепродуктов осуществлялась через компанию "Укройлпродукт", связанную с Тищенко, причем со значительными скидками. Вследствие этого государство потеряло около 250 млн грн, а общая задолженность достигла более 400 млн грн
  • Средства проходили через "Фортуна-Банк", принадлежавший Тищенко. Примерно 329 млн грн перечислили на счета аффилированных компаний
  • Часть денег (≈100 млн грн) перевели в депозиты "Укройлпродукта", но после ликвидации банка кредиты так и не вернули
  • После завершения сделок Тищенко объявил себя банкротом.

Участие экс-жены

К схеме, по данным следствия, могла быть причастна бывшая жена бизнесмена - Елена Тищенко.

  • В 2015 году она работала в Администрации президента и МВД и формально не имела права вести бизнес
  • В то же время была владелицей компании Copper Homes Ltd (остров Мэн), которой принадлежало имение в британском графстве Суррей стоимостью около £5 млн
  • Во время процедуры банкротства это имение продали, а в 2020 году британские органы арестовали активы, связанные с ней, на £65 млн
  • Семья также имела недвижимость во Франции через компанию Sci Du Grand Chene.

Бизнес в СИЗО

Несмотря на пребывание под стражей, Тищенко, по данным следствия, продолжал контролировать бизнес, используя IP-телефонию.

  • В сотрудничестве с подсанкционным российским бизнесменом Игорем Наумцом (холдинг "Юнигран") он организовал перераспределение активов в Житомирской области
  • Его брат возглавил наблюдательный совет АО "Коростенский карьер", а сын стал директором предприятия
  • Вместе с мэром Коростеня Владимиром Москаленко они позиционировали себя как меценаты, но одновременно поддерживали деятельность псевдорелигиозной организации "АллатРа", которая распространяла пророссийские нарративы и была впоследствии ликвидирована правоохранителями.

Активы, оформленные на мать

После разоблачения схем Тищенко переоформил ключевые бизнес-активы на свою мать - Матрену Тищенко.

  • Она стала формальной владелицей 99,5% "Фортуна-Банка"
  • Через ООО "ТИС-КОМПАНИ" (97 % принадлежит матери, 3 % - дочери) контролировала компании орбиты "Фактор" и 99,5 % акций "Житомирских лакомств"
  • Доход фабрики "Житомирские лакомства" вырос с нуля в 2020 году до 305 тыс. грн в 2022-м и более 575 млн грн в 2023-м
  • Матрене Тищенко также принадлежал ЧАО "Коростенский завод химмаш", который выполнял государственные оборонные подряды, в частности для "Укргаздобычи", и экспортировал продукцию в Ирак. По данным журналистских расследований, эта продукция могла использоваться в производстве российских дронов-камикадзе "Шахед".

Инкриминируемые статьи

Сергею Тищенко инкриминируют:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - соучастие в преступлении;
  • ч. 5 ст. 191 - присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением;
  • ч. 1 ст. 255 - создание преступной организации.

+7
Діє формула---ГРОШІ Є, ТИ НЕ ПІДСУДНИЙ!!!
02.09.2025 12:15 Ответить
+5
Чудова угода
залишається тільки питання, навіщо ми утримуєми прокурорів, слідчих та судей?
02.09.2025 12:30 Ответить
+5
987 мільйонів за середнім курсом долара 14 -23 грн за долар - це орієнтовно 50 мільйонів баксів . За сьогоднішнім курсом 200 мільйонів - це менше 5 мільйонів доларів.
Нормальна схема - заплатив десятину від вкраденого в казну - і на свабоду з чістой совєстю !!! Ще двадцятку - відкашляє - " антикорупціонєрам " - хапам з баксами САПам з ВАКСами ( палкий привіт всім картонним революціонерам ), мо навіть Шабунінам та "громадоактивістам" ,щось перепало ,що вони мовчать .
Переможна перемога над корупцією !!!!
02.09.2025 12:30 Ответить
Порішає
02.09.2025 12:10 Ответить
Країна мрії!
02.09.2025 12:11 Ответить
відкати в дії. таку нову послугу запровадила українська держава в смартфоні.
02.09.2025 12:12 Ответить
Діє формула---ГРОШІ Є, ТИ НЕ ПІДСУДНИЙ!!!
02.09.2025 12:15 Ответить
Гроші є - Степан Петрович! - грошей немає - падлюка сволоч
02.09.2025 12:24 Ответить
Вкрав мішок пшениці-- в тюрму. Вкрав мільярд-- віддай п,яту частину і кради далі. P.S. Всім зєлєбобікам палкий привіт.
02.09.2025 12:17 Ответить
воевать надо всем за судей, за депутатов!
02.09.2025 12:25 Ответить
Чудова угода
залишається тільки питання, навіщо ми утримуєми прокурорів, слідчих та судей?
02.09.2025 12:30 Ответить
987 мільйонів за середнім курсом долара 14 -23 грн за долар - це орієнтовно 50 мільйонів баксів . За сьогоднішнім курсом 200 мільйонів - це менше 5 мільйонів доларів.
Нормальна схема - заплатив десятину від вкраденого в казну - і на свабоду з чістой совєстю !!! Ще двадцятку - відкашляє - " антикорупціонєрам " - хапам з баксами САПам з ВАКСами ( палкий привіт всім картонним революціонерам ), мо навіть Шабунінам та "громадоактивістам" ,щось перепало ,що вони мовчать .
Переможна перемога над корупцією !!!!
02.09.2025 12:30 Ответить
Де ж обіцянка Генпрокурора про "нулеву толерантність" ??? Це ж прокуратура ініціює угоду!! Суд тільки затверджує ...Б....ть,коли ж у них совість заговорить?? Одні "угоди"!! Хош Батьківщину Мати з горба вкради - все одно!! Втішає,що Зеленський про це не знає!!
02.09.2025 12:31 Ответить
Мрія, в не покарання! Кради, обманюй - спишуть все.
02.09.2025 12:33 Ответить
Біснес по українські: украв --> заплатив мзду --> вільний!
02.09.2025 12:33 Ответить
Як таке можливе,повертає в 5 разів менше чим вкрав.?Хіба не передбачає стаття Кримінального кодексу конфіскацію майна за кражу в великих розмірах?Чому "простого"грішного "розкручують на всю катушку",а мажорів підводите під угоду?Поки в судочинстві буде така ахінея добра в країні не буде
02.09.2025 12:39 Ответить
АНТІ КОРУПЦІОНЕРИ ПРАЦЮЮТЬ ЗОВСІМ ЗА ІНШИМ КОДЕКСОМ.
Дивись антикорупційний кодекс.
02.09.2025 14:20 Ответить
Можливо ще й представлять до нагороди.
02.09.2025 12:50 Ответить
Нє ну зовсім нехреново прибарахлився....
02.09.2025 13:08 Ответить
 
 