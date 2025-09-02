Россия атаковала Константиновку FPV-дронами: ранены трое коммунальщиков
2 сентября российские войска совершили два прицельных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки, применив ударные FPV-дроны.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
Первый удар произошел после 7:00 - дрон попал в автобус коммунального предприятия, который перевозил работников. В результате три человека получили ранения, их госпитализировали.
Второй удар был нанесен по подъемному крану и микроавтобусу того же предприятия. По словам главы ГВА, на этот раз обошлось без пострадавших.
Горбунов отметил, что коммунальное предприятие обеспечивает жизнедеятельность города - занимается уборкой, содержанием дорог, вывозом мусора и другими критически важными услугами. Он подчеркнул, что удары врага были сознательно направлены против гражданских работников.
