Росія атакувала Костянтинівку FPV-дронами: поранені троє комунальників

2 вересня російські війська здійснили два прицільні удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, застосувавши ударні FPV-дрони.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

Перший удар стався після 7:00 - дрон влучив у автобус комунального підприємства, який перевозив працівників. У результаті троє людей дістали поранення, їх ушпиталили.

Другий удар був завданий по підйомному крану та мікроавтобусу того ж підприємства. За словами очільника МВА, цього разу обійшлося без постраждалих.

Горбунов наголосив, що комунальне підприємство забезпечує життєдіяльність міста - займається прибиранням, утриманням доріг, вивезенням сміття та іншими критично важливими послугами. Він підкреслив, що удари ворога були свідомо спрямовані проти цивільних працівників.

