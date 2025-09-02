Росія атакувала Костянтинівку FPV-дронами: поранені троє комунальників
2 вересня російські війська здійснили два прицільні удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, застосувавши ударні FPV-дрони.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
Перший удар стався після 7:00 - дрон влучив у автобус комунального підприємства, який перевозив працівників. У результаті троє людей дістали поранення, їх ушпиталили.
Другий удар був завданий по підйомному крану та мікроавтобусу того ж підприємства. За словами очільника МВА, цього разу обійшлося без постраждалих.
Горбунов наголосив, що комунальне підприємство забезпечує життєдіяльність міста - займається прибиранням, утриманням доріг, вивезенням сміття та іншими критично важливими послугами. Він підкреслив, що удари ворога були свідомо спрямовані проти цивільних працівників.
