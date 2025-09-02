Уничтожены "Солнцепёк" и позиции оккупантов: работа украинских FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО
Ударный FPV-дрон бригады Гвардии наступления "Форпост" Краматорского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 1 сентября, поразил российский ТОС-1А "Солнцепёк", который обстреливал украинские позиции на Волчанском направлении фронта на Харьковщине, сообщает Цензор.НЕТ.
На кадрах из соцсетей также уничтожение другой техники, в частности автомобиля и мотоцикла, а также укрытий с живой силой противника.
"И если для украинских школьников вчерашний праздник - это начало нового учебного года, то для оккупантов это стало очередным наглядным уроком: на чужой земле им места нет", - добавляют украинские защитники.
