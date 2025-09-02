Бойцы 66 ОМБр ликвидировали полк оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Летняя кампания на Лиманском направлении: бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Михаила Хороброго показали видео уничтожения целого полка российских военных. Как сообщает 66 ОМБр в соцсетях, с начала лета украинские защитники обезвредили более 2 200 российских оккупантов, причем около 60% поражений завершились смертью на поле боя, отмечает Цензор.НЕТ.
В то же время, несмотря на существенные потери, оккупационное войско оставляет за собой по меньшей мере шестикратное численное преимущество в полосе ответственности 66 ОМБр, - добавляют украинские защитники.
Нашим Воїнам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
У мине шота видос не крутит, музон идет, секундомер щелкает, а козломорд стоит, как вкопанный?