Бійці 66 ОМБр ліквідували полк окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Літня кампанія на Лиманському напрямку: бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Михайла Хороброго показали відео знищення цілого полку російських військових. Як повідомляє 66 ОМБр у соцмережах, з початку літа українські захисники знешкодили понад 2 200 російських окупантів, причому близько 60% уражень завершилися смертю на полі бою, зазначає Цензор.НЕТ.
Водночас попри суттєві втрати, окупаційне військо залишає за собою щонайменше шестикратну чисельну перевагу в смузі відповідальності 66 ОМБр, - додають українські оборонці.
Нашим Воїнам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
У мине шота видос не крутит, музон идет, секундомер щелкает, а козломорд стоит, как вкопанный?