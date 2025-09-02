Бійці 66 ОМБр ліквідували полк окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Літня кампанія на Лиманському напрямку: бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Михайла Хороброго показали відео знищення цілого полку російських військових. Як повідомляє 66 ОМБр у соцмережах, з початку літа українські захисники знешкодили понад 2 200 російських окупантів, причому близько 60% уражень завершилися смертю на полі бою, зазначає Цензор.НЕТ.

Водночас попри суттєві втрати, окупаційне військо залишає за собою щонайменше шестикратну чисельну перевагу в смузі відповідальності 66 ОМБр, - додають українські оборонці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили ворожу РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок" на Вовчанському напрямку. ВIДЕО