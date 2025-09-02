УКР
Бійці 66 ОМБр ліквідували полк окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Літня кампанія на Лиманському напрямку: бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Михайла Хороброго показали відео знищення цілого полку російських військових. Як повідомляє 66 ОМБр у соцмережах, з початку літа українські захисники знешкодили понад 2 200 російських окупантів, причому близько 60% уражень завершилися смертю на полі бою, зазначає Цензор.НЕТ

Водночас попри суттєві втрати, окупаційне військо залишає за собою щонайменше шестикратну чисельну перевагу в смузі відповідальності 66 ОМБр, - додають українські оборонці. 

знищення (8131) втрати (4549) 66 окрема механізована бригада (35)
Коментувати
Сортувати:
⚡️ Україна відкрила нову еру війни: рої дронів на базі штучного інтелекту ЗСУ використовують на полі бою - і це перший такий випадок в історії війн, пише WSJ
показати весь коментар
02.09.2025 17:16 Відповісти
- вже тестують рої з 25 машин, а в планах - до 100 у кожній атакуючій групі;
показати весь коментар
02.09.2025 17:18 Відповісти
добре..
показати весь коментар
02.09.2025 17:18 Відповісти
Здохли кацапи на цьому полі і на душі стало легше
Нашим Воїнам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
02.09.2025 17:22 Відповісти
Wlad West

У мине шота видос не крутит, музон идет, секундомер щелкает, а козломорд стоит, как вкопанный?
показати весь коментар
02.09.2025 17:35 Відповісти
 
 