Команда МВФ прибыла с визитом в Киев: будет работать в течение следующих 7-8 дней

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда, которая будет работать в течение недели.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немножко провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встреч запланировано", - отметил он.

По его словам, в Украине миссия будет работать в течение следующих 7-8 дней.

Читайте: Нацбанк оценил потребность Украины в финансовой помощи на следующие два года в $65 миллиардов

визит (3156) Киев (26073) МВФ (3339) Рашкован Владислав (15)
Ярмо? Чи ще ні?
показать весь комментарий
03.09.2025 08:54 Ответить
 
 