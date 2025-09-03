Команда МВФ прибыла с визитом в Киев: будет работать в течение следующих 7-8 дней

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда, которая будет работать в течение недели.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает Цензор.НЕТ.

"Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немножко провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встреч запланировано", - отметил он.

По его словам, в Украине миссия будет работать в течение следующих 7-8 дней.

