УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини
240 1

Команда МВФ прибула із візитом до Києва: працюватиме протягом наступних 7-8 днів

Місія МВФ прибула із візитом до Києва. Що відомо?

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду, яка працюватиме протягом тижня.

Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", - зазначив він.

За його словами, в Україні місія працюватиме протягом наступних 7-8 днів.

Читайте: Нацбанк оцінив потребу України у фінансовій допомозі на наступні два роки у $65 мільярдів

Місія МВФ прибула із візитом до Києва. Що відомо?

Автор: 

візит (1659) Київ (20113) МВФ (3099) Рашкован Владислав (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ярмо? Чи ще ні?
показати весь коментар
03.09.2025 08:54 Відповісти
 
 