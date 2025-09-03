Команда МВФ прибула із візитом до Києва: працюватиме протягом наступних 7-8 днів
До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду, яка працюватиме протягом тижня.
Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.
"Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано", - зазначив він.
За його словами, в Україні місія працюватиме протягом наступних 7-8 днів.
Федір Сидоренко
