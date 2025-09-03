В результате вражеского обстрела Никополя погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 3 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Никополь, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе россияне убили человека. В результате артиллерийского обстрела погиб мужчина. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела повреждены частные дома и гараж.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне более 30 раз атаковали Никопольщину в течение дня, - ОВА. ФОТОрепортаж





