Обстрелы Никопольщины
310 2

В результате вражеского обстрела Никополя погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 3 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Никополь, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе россияне убили человека. В результате артиллерийского обстрела погиб мужчина. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела повреждены частные дома и гараж.

Обстрел Никополя 3 сентября
Обстрел Никополя 3 сентября
Обстрел Никополя 3 сентября

Автор: 

Ударів у відповідь традиційно не буде.
03.09.2025 15:26 Ответить
Кацапи офіційно називают Нікополь полігон №1.
03.09.2025 15:46 Ответить
 
 