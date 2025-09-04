Почти 490 ударам подверглась Запорожская область за сутки: повреждены частные дома и квартиры

В течение суток оккупанты нанесли 487 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские военные применяли для атак на область авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

Войска РФ совершили 12 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Успеновке, Белогорью и Червоному.

323 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку и Чаривне.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Новоданиловку и Белогорье.

146 артиллерийских ударов нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Червоного и Новоандреевки.

Сообщается, что поступило 25 сообщений о повреждении частных домов и квартир.



Мирные жители не пострадали.