Почти 490 ударам подверглась Запорожская область за сутки: повреждены частные дома и квартиры

Обстрелы в Запорожье

В течение суток оккупанты нанесли 487 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские военные применяли для атак на область авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

  • Войска РФ совершили 12 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Успеновке, Белогорью и Червоному.
  • 323 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку и Чаривне.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Новоданиловку и Белогорье.
  • 146 артиллерийских ударов нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Червоного и Новоандреевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты сбросили авиабомбы на Успеновку: погиб мужчина

Сообщается, что поступило 25 сообщений о повреждении частных домов и квартир.

Мирные жители не пострадали.

