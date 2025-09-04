УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8980 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
87 0

Майже 490 ударів зазнала Запорізька область за добу: пошкоджено приватні будинки та квартири

Обстріли на Запоріжжі

Упродовж доби окупанти завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські військові застосовували для атак на область авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

  • Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Успенівці, Білогірʼю та Червоному.
  • 323 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Новоданилівку та Білогірʼя.
  • 146 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного та Новоандріївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти скинули авіабомби на Успенівку: загинув чоловік

Повідомляється, що надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир.

Мирні жителі не постраждали.

Автор: 

обстріл (30674) Запорізька область (4018)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 