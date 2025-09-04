Майже 490 ударів зазнала Запорізька область за добу: пошкоджено приватні будинки та квартири

Упродовж доби окупанти завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські військові застосовували для атак на область авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Успенівці, Білогірʼю та Червоному.

323 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Новоданилівку та Білогірʼя.

146 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного та Новоандріївки.

Повідомляється, що надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир.



Мирні жителі не постраждали.