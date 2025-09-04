На фронте зафиксировано 54 боестолкновения, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 54 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Бучки, Горск Черниговской области; Нововасильевка, Шалыгино, Белая Береза, Бунякино Сумской области. Авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами подвергся населенный пункт Зализный Мост.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник с начала суток нанес восемь авиационных ударов, всего сбросил 13 управляемых авиационных бомб, совершил 129 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку врага в районе населенного пункта Волчанск, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор четыре раза осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.

Также читайте: Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, враг пытается развивать наступление, - ОСГВ "Дніпро"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское и в направлениях Нового Мира, Шандриголово. Боестолкновения продолжаются.

На Сиверском направлении Силы обороны отражали семь атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Сиверска и Выемки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты предприняли две попытки продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Бондарного и Ступочек. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении, наши воины останавливали семь наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Миролюбовка, Новоэкономичное, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 13 атак, бои продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Филия, Сичневое, Камышеваха и Ольговское. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 180 боестолкновений произошло на фронте. Больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении от начала суток враг не зафиксировано наступательных действий врага. Авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационному удару подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении противник сделал одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Козацкое.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.