На фронте зафиксировано 54 боестолкновения, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 54 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности - Бучки, Горск Черниговской области; Нововасильевка, Шалыгино, Белая Береза, Бунякино Сумской области. Авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами подвергся населенный пункт Зализный Мост.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник с начала суток нанес восемь авиационных ударов, всего сбросил 13 управляемых авиационных бомб, совершил 129 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку врага в районе населенного пункта Волчанск, еще два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор четыре раза осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское и в направлениях Нового Мира, Шандриголово. Боестолкновения продолжаются.
На Сиверском направлении Силы обороны отражали семь атак противника вблизи Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Сиверска и Выемки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении оккупанты предприняли две попытки продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Бондарного и Ступочек. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении, наши воины останавливали семь наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Миролюбовка, Новоэкономичное, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 13 атак, бои продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал в районах населенных пунктов Филия, Сичневое, Камышеваха и Ольговское. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении от начала суток враг не зафиксировано наступательных действий врага. Авиационному удару подвергся населенный пункт Белогорье.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Каменского. Авиационному удару подвергся Степногорск.
На Приднепровском направлении противник сделал одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Козацкое.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль