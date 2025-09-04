Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, враг пытается развивать наступление, - ОСГВ "Днепр"

Российские войска пытаются развивать наступление на Новопавловском направлении, на Покровском - враг получил достойный отпор и не достиг цели.

Об этом говорится в сводке ОСГВ "Днепр" о ходе боевых действий в зоне ответственности за 3 сентября 2025 года, передает Цензор.НЕТ.

Боевые действия

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг проводил наступательные действия в район Синельниково, а также в западной и центральной части Волчанска. Успехов не имел.



На Купянском направлении попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Загрызово и Купянска оказались тщетными.

На Лиманском направлении враг повысил интенсивность и увеличил состав своих штурмовых групп. Украинские воины отбили все атаки захватчиков у Нового Мира, Карповки, Редкодуба, Среднего, Шандриголово, Дроновки и в Серебрянском лесничестве.

Также читайте: Войска РФ пытались прорваться на бронетехнике в направлении Мирнограда. 2 БМП уничтожены, часть оккупантов разошлась, - ОСГВ "Днепр"

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском и Торецком направлениях российские захватчики атаковали в районе Ступочек, Александро-Шультино, Щербиновки и Катериновки. Успеха не имели.



На Добропольском направлении враг провел наступление на позиции наших войск у населенных пунктов Полтавка, Русин Яр и Дорожное. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.



На Покровском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Мирноград, Миролюбовка, Чунишино, Новоэкономичное, Проминь, Леонтовичи, Федоровка, Звирово и Николаевка. Противник с целью выхода на админграницу Донецкой области атаковал в районе Удачного, Новопавловки, Филиала и Дачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг.

Также смотрите: Генштаб опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине: населенный пункт находится под контролем ВСУ. ВИДЕО

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Андреевки-Клевцово, Воскресенки, Новоивановки и Камышевахи. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развивать наступление.