Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, ворог намагається розвивати наступ, - ОСУВ "Дніпро"

Російські війська намагаються розвивати наступ на Новопавлівському напрямку, на Покровському - ворог отримав гідну відсіч та не досягнув мети.

Про це йдеться у зведенні ОСУВ "Дніпро" щодо перебігу бойових дій в зоні відповідальності за 3 вересня 2025 року, передає Цензор.НЕТ.

Бойові дії

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби ворог проводив наступальні дії в район Синельникового, а також у західній та центральній частині Вовчанська. Успіхів не мав.



На Купʼянському напрямку спроби противника покращити тактичне положення поблизу Загризового та Купʼянська виявилися марними.

На Лиманському напрямку ворог підвищив інтенсивність та збільшив склад своїх штурмових груп. Українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Нового Миру, Карпівки, Рідкодуба, Середнього, Шандриголового, Дронівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували у районі Ступочок, Олександро-Шультиного, Щербинівки та Катеринівки. Успіху не мали.



На Добропільському напрямку ворог провів наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Полтавка, Русин Яр та Дорожнє. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.



На Покровському напрямку російські окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Мирноград, Миролюбівка, Чунишине, Новоекономічне, Промінь, Леонтовичі, Федорівка, Звірове та Миколаївка. Противник з метою виходу на адмінкордон Донецької області атакував у районі Удачного, Новопавлівки, Філії та Дачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Андріївки-Клевцового, Воскресенки, Новоіванівки та Комишувахи. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвивати наступ.