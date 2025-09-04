В Генассамблее ООН начались дебаты по ВОТ Украины

В Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке начались дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, Украину на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца. Ожидается, что обсуждение продлится весь день - на выступление записалось более 40 представителей. Заседание проходит в формате дебатов, без принятия решений.

Ежегодно страны ООН включают вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня Генассамблеи с 2018 года. Ранее он рассматривался в феврале 2019-2022 годов, в июле 2023-го и 24 февраля 2024 года.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда в штаб-квартиру прибывают лидеры и высокопоставленные чиновники многих государств, продлится с 23 по 29 сентября.

