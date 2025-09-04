РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9811 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Заседание Совбеза ООН
1 528 5

В Генассамблее ООН начались дебаты по ВОТ Украины

США еще не решили, будут ли поддерживать проукраинскую резолюцию в ООН

В Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке начались дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, Украину на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца. Ожидается, что обсуждение продлится весь день - на выступление записалось более 40 представителей. Заседание проходит в формате дебатов, без принятия решений.

Ежегодно страны ООН включают вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня Генассамблеи с 2018 года. Ранее он рассматривался в феврале 2019-2022 годов, в июле 2023-го и 24 февраля 2024 года.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда в штаб-квартиру прибывают лидеры и высокопоставленные чиновники многих государств, продлится с 23 по 29 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина подписала Соглашение ООН об открытом море. Что это значит?

Автор: 

дебаты (437) оккупация (10275) ООН (4234)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще одна серія пустого балабольства беззубої організаціїї.
показать весь комментарий
04.09.2025 17:34 Ответить
Чого ж не дебатувати з такими зарплатами?
показать весь комментарий
04.09.2025 17:35 Ответить
які можуть бути "дебати", якщо це окупована територія і є пряма норма їх довбаної асамблеї про недоторканість кордонів, яка оон, такі ж керівники, і такі ж корумповані більшість так званих "членів" генасамблеї, ніщеброди на зарплатні у кацапії, ***...
показать весь комментарий
04.09.2025 18:27 Ответить
А на яку тему дебати ?
показать весь комментарий
04.09.2025 18:53 Ответить
Незрозуміло. А про що будуть дебати?
показать весь комментарий
04.09.2025 18:54 Ответить
 
 