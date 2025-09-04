У Генасамблеї ООН розпочалися дебати щодо ТОТ України

У Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку розпочалися дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, Україну на засіданні представляє заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца. Очікується, що обговорення триватиме весь день - на виступ записалося понад 40 представників. Засідання проходить у форматі дебатів, без ухвалення рішень.

Щороку країни ООН включають питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного Генасамблеї з 2018 року. Раніше воно розглядалося у лютому 2019-2022 років, у липні 2023-го та 24 лютого 2024 року.

80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться 9 вересня. Тиждень високого рівня, коли до штаб-квартири прибувають лідери та високопосадовці багатьох держав, триватиме з 23 до 29 вересня.

