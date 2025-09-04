РУС
Новости Визит Кошты в Украину
760 3

Кошта завтра посетит Ужгород вместе с Зеленским

Прекращение огня не означает автоматический мир: заявление Антониу Кошты

Президент Европейского совета Антониу Кошта завтра планирует посетить Ужгород вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступить на Конгрессе местных и региональных властей.

Об этом Кошта сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после завершения встречи "Коалиции желающих", он стремится "отдать дань уважения стойкости регионов и местных громад Украины" и выступить перед участниками Конгресса.

Комментируя результаты встречи Коалиции, Кошта подчеркнул, что партнеры объединяют усилия для усиления гарантий безопасности Украины на суше, море и в воздухе и восстановления Вооруженных сил страны. "Коалиция не только желает, но и способна выполнить свои обязательства", - подчеркнул он.

Президент Евросовета добавил, что союзники продолжают оказывать давление на Россию через новые санкции и призвал Москву немедленно прекратить убийства гражданского населения.

Автор: 

Зеленский Владимир (21814) Ужгород (439) Закарпатская область (2671) Ужгородский район (17) Антониу Кошта (69)
Шось "мене шматують невиразні сумніви" (переклад мій), що в результаті мирної капітуляції буде в Україні три держмови: українська, російська і мадьярська. А може і дві - без української.
04.09.2025 18:15 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Любитель "русской водки", нафти і газу, премʼєр-міністр Словаччини Фіцо приїде на зустріч з Зеленським в Ужгород. Фіцо і Орбан зрозуміли, що Європа обійдеться без них і намагаються вирвати у Вовочки хоч щось для себе. Тому, про всяк випадок, туди приїде і президент Європейської ради Антоніу Кошта.
04.09.2025 18:55 Ответить
 
 