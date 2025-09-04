Кошта завтра посетит Ужгород вместе с Зеленским

Президент Европейского совета Антониу Кошта завтра планирует посетить Ужгород вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступить на Конгрессе местных и региональных властей.

По его словам, после завершения встречи "Коалиции желающих", он стремится "отдать дань уважения стойкости регионов и местных громад Украины" и выступить перед участниками Конгресса.

Комментируя результаты встречи Коалиции, Кошта подчеркнул, что партнеры объединяют усилия для усиления гарантий безопасности Украины на суше, море и в воздухе и восстановления Вооруженных сил страны. "Коалиция не только желает, но и способна выполнить свои обязательства", - подчеркнул он.

Президент Евросовета добавил, что союзники продолжают оказывать давление на Россию через новые санкции и призвал Москву немедленно прекратить убийства гражданского населения.

