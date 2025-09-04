Кошта завтра відвідає Ужгород разом із Зеленським

Президент Європейської ради Антоніу Кошта завтра планує відвідати Ужгород разом із президентом України Володимиром Зеленським і виступити на Конгресі місцевих та регіональних влад.

Про це Кошта повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після завершення зустрічі "Коаліції охочих", він прагне "віддати шану стійкості регіонів та місцевих громад України" та виступити перед учасниками Конгресу.

Коментуючи результати зустрічі Коаліції, Кошта підкреслив, що партнери об’єднують зусилля для посилення гарантій безпеки України на суші, морі та в повітрі та відновлення Збройних сил країни. "Коаліція не тільки бажає, але й здатна виконати свої зобов'язання", - наголосив він.

Президент Євроради додав, що союзники продовжують чинити тиск на Росію через нові санкції та закликав Москву негайно припинити вбивства цивільного населення.

