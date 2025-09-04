УКР
Фон дер Ляєн, Кошта та Моді поспілкувалися про підтримку України та мир. ФОТО

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі провели телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це йдеться у заяві, передає Цензор.НЕТ.

Лідери ЄС поспілкувалися з прем’єром Індії
Фото: Антоніу Кошта

Лідери ЄС відзначили продовження співпраці Індії з президентом України Володимиром Зеленським. За їхніми словами, Індія відіграє важливу роль у припиненні війни з Росією та створенні шляху до миру.

"Ця війна має наслідки для глобальної безпеки та підриває економічну стабільність. Вона становить ризик для всього світу", - наголосили Кошта і фон дер Ляєн.

ЄС планує узгодити спільний стратегічний порядок денний на наступний саміт ЄС-Індія у 2026 році та завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю до кінця цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стармер заявив про "непорушну обіцянку" Україні від "Коаліції охочих"

фон дер Ляєн Урсула (868) Нарендра Моді (58) Кошта Антоніу (69)
