Фон дер Ляєн, Кошта та Моді поспілкувалися про підтримку України та мир. ФОТО

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі провели телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Лідери ЄС відзначили продовження співпраці Індії з президентом України Володимиром Зеленським. За їхніми словами, Індія відіграє важливу роль у припиненні війни з Росією та створенні шляху до миру.

"Ця війна має наслідки для глобальної безпеки та підриває економічну стабільність. Вона становить ризик для всього світу", - наголосили Кошта і фон дер Ляєн.

ЄС планує узгодити спільний стратегічний порядок денний на наступний саміт ЄС-Індія у 2026 році та завершити переговори щодо угоди про вільну торгівлю до кінця цього року.

