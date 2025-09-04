Фон дер Ляйен, Кошта и Моди поговорили о поддержке Украины и мире. ФОТО
Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи "Коалиции желающих" в Париже провели телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Об этом говорится в заявлении, передает Цензор.НЕТ.
Лидеры ЕС отметили продолжение сотрудничества Индии с президентом Украины Владимиром Зеленским. По их словам, Индия играет важную роль в прекращении войны с Россией и создании пути к миру.
"Эта война имеет последствия для глобальной безопасности и подрывает экономическую стабильность. Она представляет риск для всего мира", - отметили Кошта и фон дер Ляйен.
ЕС планирует согласовать общую стратегическую повестку дня на следующий саммит ЕС-Индия в 2026 году и завершить переговоры по соглашению о свободной торговле до конца этого года.
