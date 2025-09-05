Нацбанк застраховал сотрудников на 100 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) 25 августа по результатам тендера заключил договор с ЧАО "Страховая компания "Вусо" об услугах по медицинскому страхованию работников.

Предельная стоимость услуг страховой компании составит 100,39 млн грн, пишут Наши деньги со ссылкой на данные в системе Prozorro.

По условиям соглашения, сроком на один год застраховали 3 873 человека по всей территории Украины, кроме оккупированной. Общая страховая сумма составляет 387,30 млн грн, а общая страховая премия - 94,83 млн грн. Общая стоимость услуг соответствует общей страховой премии и составляет не более 100,39 млн грн.

Страховая сумма на одно застрахованное лицо составляет 100 тыс. грн. На стоматологию и профилактику отведено по 3 тысячи гривен в год, на гинекологию - 8 тыс грн, по критическим заболеваниям лимит 9 тыс. грн. Страховой тариф - 24%, страховая премия - 24 486 грн в год.

Программа "Стандарт" в полном объеме оплачивается страхователем. Дополнительные программы можно купить самостоятельно или за счет профсоюза.

При этом покрытие обеспечения медикаментами по назначению врача включает ноотропные, гомеопатические и иммуномодулирующие препараты, гепатопротекторы и хондропротекторы, чья эффективность не доказана наукой.

Читайте также: Государство будет компенсировать 50% стоимости автогражданки для ветеранов. Ранее они могли ее не покупать (обновлено)

Аукцион Нацбанка выиграло ПАО "Страховая компания "Краина" с ценой 98,9 млн грн, однако его предложение отклонили из-за предоставления недостоверной информации по одному из критериев отбора, что обнаружил сам НБУ.

Поэтому победителем был определен следующий участник "СК "Вусо" с более высокой на 1,5% ценой.

Более дорогими конкурентами победителя аукциона были ЧАО "Страховая компания "Универсальная" и АО "Страховая компания "Инго".

Формальная экономия на очень активных торгах составила 19% ожидаемой суммы.

Акционерами киевской "СК "Вусо" являются АО "ЗНВКИФ "Альтитуда" и ее директор Андрей Артюхов. Конечным бенефициаром компании значится Михаил Назарчук, который также является директором и конечным бенефициаром фонда "Альтитуда" вместе с Алексеем Шубой.

Акционерами киевской "СК "Краина" во главе с Леонидом Морозом являются АО "ЗНВКИФ "Сириус" (7%), АО "ЗНВКИФ "Киви" (76%) и Олег Зимин (7%). Конечным бенефициаром "СК "Краина" сейчас указан бывший депутат Киевсовета Вячеслав Супруненко, фонда "Сириус" из группы "Миллстоун и Ко" - Михаил Жернов, а фонда "Киви" - бывший депутат Киевсовета Анна Коваленко.

До 2021 года "СК "Країна" контролировал экс-президент Украины Петр Порошенко. В 2020 году его фирма и получила подряд на страхование работников Нацбанка.