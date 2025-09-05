Зеленский провел беседу с Рютте: Важно быстрее работать ради гарантий безопасности
Президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень предметно, спасибо. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО.
И в дальнейшем координируемся ради реальной дипломатии - Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.
За цими грошовими гаманцями, отими, кислиціними, міндічами, штурмами, з шоблою служок у ВРУ, геть забув про щоденні потреби Захисників України!! Свириденко з шмигалем та умеровим, і досі Програму дій Уряду, так і не представили у ВРУ!!