Зеленский провел беседу с Рютте: Важно быстрее работать ради гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень предметно, спасибо. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО.



И в дальнейшем координируемся ради реальной дипломатии - Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.

