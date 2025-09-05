РУС
Зеленский провел беседу с Рютте: Важно быстрее работать ради гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень предметно, спасибо. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО.

И в дальнейшем координируемся ради реальной дипломатии - Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну. Спасибо всем, кто помогает", - отметил он.

Зеленский провел беседу с Рютте. О чем говорили?

Зеленский Владимир (21830) Рютте Марк (472)
Всі ці поїздки Боневтіка Позорного ні до чого не приведуть. Для своїх понтів показав наріду 73% бурну діяльність і турботу про них, а ніяких гарантій безпеки не буде. Сьогодні потрібні були гарантії безпеки жителям Дніпра, яких цілу ніч кошмарили кацапи, залишків Донецької області, Херсону, Сумської, Запорізької та Чернігівської областей.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:26 Ответить
За серійне ВИКОРИСТАННЯ ракет Захисниками України, на кшалт, Довгого Нептуна, Фламінго, та інших, зеленського геть заціпило??
За цими грошовими гаманцями, отими, кислиціними, міндічами, штурмами, з шоблою служок у ВРУ, геть забув про щоденні потреби Захисників України!! Свириденко з шмигалем та умеровим, і досі Програму дій Уряду, так і не представили у ВРУ!!
показать весь комментарий
05.09.2025 11:08 Ответить
потужно-балакатель Гундос Перший
показать весь комментарий
05.09.2025 12:11 Ответить
 
 