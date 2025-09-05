Зеленський провів розмову із Рютте: Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Telegram. інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО.



І надалі координуємось заради реальної дипломатії – Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив він.

