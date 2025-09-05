УКР
Новини Розмова Зеленського з Рютте
151 2

Зеленський провів розмову із Рютте: Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки

Зеленський провів розмову із Рютте. Про що говорили?

Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Telegram. інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО.

І надалі координуємось заради реальної дипломатії – Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив він.

Також читайте: Підтримка Трампом вступу України в НАТО стала б вагомим тиском на РФ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25372) Рютте Марк (515)
Всі ці поїздки Боневтіка Позорного ні до чого не приведуть. Для своїх понтів показав наріду 73% бурну діяльність і турботу про них, а ніяких гарантій безпеки не буде. Сьогодні потрібні були гарантії безпеки жителям Дніпра, яких цілу ніч кошмарили кацапи, залишків Донецької області, Херсону, Сумської, Запорізької та Чернігівської областей.
05.09.2025 10:26 Відповісти
За серійне ВИКОРИСТАННЯ ракет Захисниками України, на кшалт, Довгого Нептуна, Фламінго, та інших, зеленського геть заціпило??
За цими грошовими гаманцями, отими, кислиціними, міндічами, штурмами, з шоблою служок у ВРУ, геть забув про щоденні потреби Захисників України!! Свириденко з шмигалем та умеровим, і досі Програму дій Уряду, так і не представили у ВРУ!!
05.09.2025 11:08 Відповісти
 
 