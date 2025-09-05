Зеленський провів розмову із Рютте: Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки
Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.
Про це глава держави повідомив у Telegram. інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже предметно, дякую. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО.
І надалі координуємось заради реальної дипломатії – Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив він.
За цими грошовими гаманцями, отими, кислиціними, міндічами, штурмами, з шоблою служок у ВРУ, геть забув про щоденні потреби Захисників України!! Свириденко з шмигалем та умеровим, і досі Програму дій Уряду, так і не представили у ВРУ!!