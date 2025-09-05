До 8 возросло количество раненых из-за ракетного удара РФ по гуманитарной миссии на Черниговщине

Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА

Количество раненых в результате ракетного удара РФ по гуманитарной миссии по разминированию, которая работала в Черниговской области, возросло до восьми человек.

Об этом сообщил в своем заявлении Датский совет по делам беженцев, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки погибли двое коллег, а еще восемь получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент инцидента команды DRC проводили исключительно гражданские гуманитарные мероприятия - работали над разминированием территории с целью восстановления безопасного доступа к необходимой инфраструктуре, сельскохозяйственным угодьям и жилым домам.

"Этот удар по гражданской гуманитарной операции является серьезным нарушением международного гуманитарного права (МГП). Гуманитарные работники, а также люди, которым они помогают, никогда не должны становиться мишенью во время выполнения жизненно важной работы. Мы призываем все стороны уважать и соблюдать международное право и гарантировать безопасность и защиту сотрудников гуманитарных организаций и их деятельности в любое время", - отмечают в миссии.

"Несмотря на риски и вызовы, наши команды по разминированию выполняют эту чрезвычайно важную работу, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отметили в миссии.

Напомним, около 15:00 4 сентября россияне нанесли удар баллистическими ракетами по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", которые проводили разминирование местности. 2 человека погибли, 5 получили ранения.