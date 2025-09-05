РУС
До 8 возросло количество раненых из-за ракетного удара РФ по гуманитарной миссии на Черниговщине

чернігів
Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА

Количество раненых в результате ракетного удара РФ по гуманитарной миссии по разминированию, которая работала в Черниговской области, возросло до восьми человек.

Об этом сообщил в своем заявлении Датский совет по делам беженцев, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки погибли двое коллег, а еще восемь получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент инцидента команды DRC проводили исключительно гражданские гуманитарные мероприятия - работали над разминированием территории с целью восстановления безопасного доступа к необходимой инфраструктуре, сельскохозяйственным угодьям и жилым домам.

Читайте также: Глава МИД Дании Расмуссен осудил атаку РФ на миссию по разминированию под Черниговом

"Этот удар по гражданской гуманитарной операции является серьезным нарушением международного гуманитарного права (МГП). Гуманитарные работники, а также люди, которым они помогают, никогда не должны становиться мишенью во время выполнения жизненно важной работы. Мы призываем все стороны уважать и соблюдать международное право и гарантировать безопасность и защиту сотрудников гуманитарных организаций и их деятельности в любое время", - отмечают в миссии.

"Несмотря на риски и вызовы, наши команды по разминированию выполняют эту чрезвычайно важную работу, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отметили в миссии.

Напомним, около 15:00 4 сентября россияне нанесли удар баллистическими ракетами по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", которые проводили разминирование местности. 2 человека погибли, 5 получили ранения.

А кацапи домовленостей (навіть міжнародних), вимагають дотримуваться тільки інших... А самим на них НАСРАТЬ!!!
05.09.2025 10:56 Ответить
Щось не бачу ніяких реакцій Заходу за розстріл міжнародної місії рашистами. Те ж саме за вбивство дітей та бомбардування житлових будинків. Зате Фріцо приїжджає перетерти щоб Україна не стріляла по рашистській енергетиці а то ***** не буде за що робити ракети для бомбардування українських міст. При цьому Фріцо не засудив жодного теракту який рашисти провели
05.09.2025 11:03 Ответить
світ, в тому числі й ЄС вже прийняли можливі втрати. Війна
05.09.2025 11:56 Ответить
Рейс МН-17 пам'ятаєте? В цей раз буде так само.
05.09.2025 12:24 Ответить
 
 