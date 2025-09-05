До 8 зросла кількість поранених через ракетний удар РФ по гуманітарній місії на Чернігівщині

Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА

Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по гуманітарній місії з розмінування, яка працювала у Чернігівській області, зросла до восьми осіб.

Про це повідомила у своїй заяві Данська рада у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті атаки загинули двоє колег, а ще вісім отримали поранення", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту команди DRC проводили виключно цивільні гуманітарні заходи — працювали над розмінуванням території з метою відновлення безпечного доступу до необхідної інфраструктури, сільськогосподарських угідь та житлових будинків.

Читайте також: Глава МЗС Данії Расмуссен засудив атаку РФ на місію з розмінування під Черніговом

"Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права (МГП). Гуманітарні працівники, а також люди, яким вони допомагають, ніколи не повинні ставати мішенню під час виконання життєво важливої роботи. Ми закликаємо всі сторони поважати і дотримуватися міжнародного права та гарантувати безпеку і захист співробітників гуманітарних організацій та їхньої діяльності в будь-який час", - зауважують у місії.

"Незважаючи на ризики та виклики, наші команди з розмінування виконують цю надзвичайно важливу роботу, щоб запобігти подальшим жертвам від наземних мін та нерозірваних боєприпасів", - наголосили у місії.

Нагадаємо, близько 15:00 4 вересня росіяни завдали удару балістичними ракетами по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців", які проводили розмінування місцевості. 2 людей загинуло, 5 дістали поранення.