УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9401 відвідувач онлайн
Новини Удар балістикою по гуманітарній місії з розмінування
199 2

До 8 зросла кількість поранених через ракетний удар РФ по гуманітарній місії на Чернігівщині

чернігів
Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА

Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по гуманітарній місії з розмінування, яка працювала у Чернігівській області, зросла до восьми осіб.

Про це повідомила у своїй заяві Данська рада у справах біженців, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті атаки загинули двоє колег, а ще вісім отримали поранення", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту команди DRC проводили виключно цивільні гуманітарні заходи — працювали над розмінуванням території з метою відновлення безпечного доступу до необхідної інфраструктури, сільськогосподарських угідь та житлових будинків.

Читайте також: Глава МЗС Данії Расмуссен засудив атаку РФ на місію з розмінування під Черніговом

"Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права (МГП). Гуманітарні працівники, а також люди, яким вони допомагають, ніколи не повинні ставати мішенню під час виконання життєво важливої роботи. Ми закликаємо всі сторони поважати і дотримуватися міжнародного права та гарантувати безпеку і захист співробітників гуманітарних організацій та їхньої діяльності в будь-який час", - зауважують у місії.

"Незважаючи на ризики та виклики, наші команди з розмінування виконують цю надзвичайно важливу роботу, щоб запобігти подальшим жертвам від наземних мін та нерозірваних боєприпасів", - наголосили у місії.

Нагадаємо, близько 15:00 4 вересня росіяни завдали удару балістичними ракетами по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців", які проводили розмінування місцевості. 2 людей загинуло, 5 дістали поранення.

Автор: 

Чернігів (812) розмінування (1022) Чернігівська область (1018) Чернігівський район (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кацапи домовленостей (навіть міжнародних), вимагають дотримуваться тільки інших... А самим на них НАСРАТЬ!!!
показати весь коментар
05.09.2025 10:56 Відповісти
Щось не бачу ніяких реакцій Заходу за розстріл міжнародної місії рашистами. Те ж саме за вбивство дітей та бомбардування житлових будинків. Зате Фріцо приїжджає перетерти щоб Україна не стріляла по рашистській енергетиці а то ***** не буде за що робити ракети для бомбардування українських міст. При цьому Фріцо не засудив жодного теракту який рашисти провели
показати весь коментар
05.09.2025 11:03 Відповісти
 
 