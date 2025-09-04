УКР
Удар балістикою по гуманітарній місії з розмінування
Глава МЗС Данії Расмуссен засудив атаку РФ на місію з розмінування під Черніговом

чернігів
Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен засудив атаку росіян на працівників гуманітарної місії з розмінування на території Киселівської громади неподалік Чернігова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коментар Расмуссена МЗС Данії опублікувало в соцмережі Х.

"Приголомшений російською атакою, яка сьогодні вразила місію з розмінування від Данської ради у справах біженців в Україні. Рішуче засуджую всі акти агресії проти гуманітарних працівників", - заявив Расмуссен.

Очільник МЗС Данії зауважив: "Це ще одне підтвердження того, що Путін не має наміру припиняти свою незаконну агресивну війну".

Також читайте: Удар балістикою по гуманітарній місії з розмінування біля Чернігова: 2 загиблих, 5 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Нагадаємо, близько 15:00 4 вересня росіяни завдали удару балістичними ракетами по співробітниках гуманітарної місії з розмінування "Данська рада у справах біженців", які проводили розмінування місцевості. 2 людей загинуло, 5 дістали поранення.

Автор: 

