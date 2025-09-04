УКР
Новини Обстріли Чернігівщини
Балістична ракета влучила у блокпост біля Чернігова: двоє загиблих, троє поранених (оновлено). ФОТО

Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про вибухи в межах Чернігова.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Балістична ракета влучила у блокпост біля Чернігова
Фото: Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський

"Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста", - зазначив Брижинський.

За його словами, інформація щодо травмованих наразі уточнюється.

Оновлено

"Ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка", - уточнив голова МВА.

Як зазначається, станом на 15:29 одна людина загинула, дві поранені. 

Удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості.

Станом на 16:04 дві людини загинуло, три поранено. 

вибух (4604) Чернігів (810) Чернігівська область (1016) Чернігівський район (60)
+7
свинособаки..
04.09.2025 15:31 Відповісти
+6
100 % навели.
04.09.2025 15:46 Відповісти
+5
з місцевих продав локацію русні.
04.09.2025 15:43 Відповісти
свинособаки..
04.09.2025 15:31 Відповісти
на вїзді в Чернігів? ну, не знаю. навіщо там був той блокпост? скільки диверсантів зловили?
04.09.2025 15:32 Відповісти
Чернігів прифронтове місто.
04.09.2025 15:39 Відповісти
так зловили хоча б одного диверсанта?
04.09.2025 16:04 Відповісти
Дані в ТЦК поновили?
04.09.2025 16:09 Відповісти
так, в мене дані оновлені. а що там по диверсантам?
04.09.2025 16:10 Відповісти
Щось не схоже, що ви ходили на оновлення даних. Брехня це гріх.
04.09.2025 16:18 Відповісти
дай відповідь на питання
04.09.2025 16:21 Відповісти
В тебе замки на дверях стоять ? А навіщо ? Вони хоча б одного крадія зупинили ? Тому, не треба тобі ті замки Федір, закривай на резинку.
04.09.2025 16:21 Відповісти
замки крадіїв не зупиняють.
04.09.2025 16:22 Відповісти
Але в тебе двері на замки зачиняються, Федя ? Ти тут просто ********* чи яка ціль ?
04.09.2025 16:23 Відповісти
я задав просте питання. важко відповісти?
04.09.2025 16:24 Відповісти
Тобі звітуватися не будуть скільки і як ловлять диверсантів, у тому числі щодо ефективності блок-постів. Не розумієш чому ?
04.09.2025 16:26 Відповісти
навіщо ти мені взагалі написав, якщо ти не знаєш відповіді?
04.09.2025 16:27 Відповісти
Дуже просто - щоб викрити довбойоба в коментах
04.09.2025 16:28 Відповісти
ти себе викрив, і що?
04.09.2025 16:28 Відповісти
там же написано, по кому целили...
04.09.2025 16:35 Відповісти
з місцевих продав локацію русні.
04.09.2025 15:43 Відповісти
100 % навели.
04.09.2025 15:46 Відповісти
Там писали, що мало не з ранку над тим місцем розвіддрон висів
04.09.2025 15:57 Відповісти
Блокпост ТЦК?? Співчуваю))))))
04.09.2025 16:13 Відповісти
Не дивится більше всіляких шарікових і луганських. Вам вже досить.
04.09.2025 16:19 Відповісти
їм не шкода балістики, щоб вбивати представників гуманітарної місії... це вже якийсь 100 рівень цинізму та нелюдяності...
04.09.2025 16:24 Відповісти
Це ж бл*дь у кацапів так ***** ракет, що вони можуть дозволити пулятись ними по блокпостах.
А зеленський запускає лише балаболістичні ракети...
04.09.2025 16:28 Відповісти
Знову, кривавий приклад, дій коригувальників московитів!!!
І так, продовжується упродовж, не тільки 4 років, а з 2014 року!
04.09.2025 16:29 Відповісти
 
 