Балістична ракета влучила у блокпост біля Чернігова: двоє загиблих, троє поранених (оновлено). ФОТО
Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про вибухи в межах Чернігова.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста", - зазначив Брижинський.
За його словами, інформація щодо травмованих наразі уточнюється.
Оновлено
"Ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка", - уточнив голова МВА.
Як зазначається, станом на 15:29 одна людина загинула, дві поранені.
Удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості.
Станом на 16:04 дві людини загинуло, три поранено.
А зеленський запускає лише балаболістичні ракети...
І так, продовжується упродовж, не тільки 4 років, а з 2014 року!