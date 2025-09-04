Балістична ракета влучила у блокпост біля Чернігова: двоє загиблих, троє поранених (оновлено). ФОТО

Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про вибухи в межах Чернігова.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано влучання ракети на території підприємства міста", - зазначив Брижинський.

За його словами, інформація щодо травмованих наразі уточнюється.

Оновлено

"Ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка", - уточнив голова МВА.

Як зазначається, станом на 15:29 одна людина загинула, дві поранені.

Удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи розмінування місцевості.

Станом на 16:04 дві людини загинуло, три поранено.

