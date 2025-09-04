9 148 30
Баллистическая ракета попала в блокпост возле Чернигова: один погибший, двое раненых (обновлено)
Председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о взрывах в пределах Чернигова.
Об этом он написал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города", - отметил Брижинский.
По его словам, информация о травмированных пока уточняется.
Обновлено
"Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка", - уточнил глава ГВА.
Николай Водяной
04.09.2025 15:31
Підлога Маккартні
04.09.2025 15:46
Dic Dolovo
04.09.2025 16:28
.
А зеленський запускає лише балаболістичні ракети...
І так, продовжується упродовж, не тільки 4 років, а з 2014 року!
Тепер розвіддрони висять сутками без жодних зазіхань на їх кружляння над містами з нашого боку.
Хочеться знати зто в цьому винен і хто поклав болт на Чернігівщину та Сумщину???????????