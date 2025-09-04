РУС
Баллистическая ракета попала в блокпост возле Чернигова: один погибший, двое раненых (обновлено)

РФ нанесла удар по Славянску 27 мая 2025 года

Председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о взрывах в пределах Чернигова.

Об этом он написал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города", - отметил Брижинский.

По его словам, информация о травмированных пока уточняется.

Обновлено

"Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка", - уточнил глава ГВА.

Автор: 

взрыв (6891) Чернигов (906) Черниговская область (1240) Черниговский район (59)
Топ комментарии
+10
свинособаки..
04.09.2025 15:31 Ответить
+7
100 % навели.
04.09.2025 15:46 Ответить
+6
Це ж бл*дь у кацапів так ***** ракет, що вони можуть дозволити пулятись ними по блокпостах.
А зеленський запускає лише балаболістичні ракети...
04.09.2025 16:28 Ответить
свинособаки..
04.09.2025 15:31 Ответить
на вїзді в Чернігів? ну, не знаю. навіщо там був той блокпост? скільки диверсантів зловили?
04.09.2025 15:32 Ответить
Чернігів прифронтове місто.
04.09.2025 15:39 Ответить
так зловили хоча б одного диверсанта?
04.09.2025 16:04 Ответить
Дані в ТЦК поновили?
04.09.2025 16:09 Ответить
так, в мене дані оновлені. а що там по диверсантам?
04.09.2025 16:10 Ответить
Щось не схоже, що ви ходили на оновлення даних. Брехня це гріх.
04.09.2025 16:18 Ответить
дай відповідь на питання
04.09.2025 16:21 Ответить
В тебе замки на дверях стоять ? А навіщо ? Вони хоча б одного крадія зупинили ? Тому, не треба тобі ті замки Федір, закривай на резинку.
04.09.2025 16:21 Ответить
замки крадіїв не зупиняють.
04.09.2025 16:22 Ответить
Але в тебе двері на замки зачиняються, Федя ? Ти тут просто ********* чи яка ціль ?
04.09.2025 16:23 Ответить
я задав просте питання. важко відповісти?
04.09.2025 16:24 Ответить
Тобі звітуватися не будуть скільки і як ловлять диверсантів, у тому числі щодо ефективності блок-постів. Не розумієш чому ?
04.09.2025 16:26 Ответить
навіщо ти мені взагалі написав, якщо ти не знаєш відповіді?
04.09.2025 16:27 Ответить
Федір Сидоренко йди дамой в страну Кацапію - тут все одно водки НЕ наллють !

.
04.09.2025 17:21 Ответить
З якою метою цікавитесь?
04.09.2025 17:23 Ответить
там же написано, по кому целили...
04.09.2025 16:35 Ответить
коли я писав коментар, ще цього не було. оновили пізніше.
04.09.2025 16:36 Ответить
з місцевих продав локацію русні.
04.09.2025 15:43 Ответить
100 % навели.
04.09.2025 15:46 Ответить
Там писали, що мало не з ранку над тим місцем розвіддрон висів
04.09.2025 15:57 Ответить
Блокпост ТЦК?? Співчуваю))))))
04.09.2025 16:13 Ответить
Не дивится більше всіляких шарікових і луганських. Вам вже досить.
04.09.2025 16:19 Ответить
Jolli Rabbit ти жертва ЗЕбломарахвону не вказуй шо мені дивитись)))
04.09.2025 16:45 Ответить
їм не шкода балістики, щоб вбивати представників гуманітарної місії... це вже якийсь 100 рівень цинізму та нелюдяності...
04.09.2025 16:24 Ответить
Це ж бл*дь у кацапів так ***** ракет, що вони можуть дозволити пулятись ними по блокпостах.
А зеленський запускає лише балаболістичні ракети...
04.09.2025 16:28 Ответить
Знову, кривавий приклад, дій коригувальників московитів!!!
І так, продовжується упродовж, не тільки 4 років, а з 2014 року!
04.09.2025 16:29 Ответить
Вже сто разів питаю : де той русоріз славнозвісний пана Стерненко, і чому ніх...я з того немає в Чернігівській області, хоч люли всієї України на нього донатять ЩОДНЯ?!!!
Тепер розвіддрони висять сутками без жодних зазіхань на їх кружляння над містами з нашого боку.
Хочеться знати зто в цьому винен і хто поклав болт на Чернігівщину та Сумщину???????????
04.09.2025 17:21 Ответить
 
 