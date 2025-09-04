Баллистическая ракета попала в блокпост возле Чернигова: один погибший, двое раненых (обновлено)

Председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил о взрывах в пределах Чернигова.

Об этом он написал в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города", - отметил Брижинский.

По его словам, информация о травмированных пока уточняется.

Обновлено

"Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка", - уточнил глава ГВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе раздаются взрывы, город под атакой БПЛА, - мэр