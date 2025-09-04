Глава МИД Дании Расмуссен осудил атаку РФ на миссию по разминированию под Черниговом

Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен осудил атаку россиян на работников гуманитарной миссии по разминированию на территории Киселевской громады неподалеку Чернигова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, комментарий Расмуссена МИД Дании опубликовало в соцсети Х.

"Потрясен российской атакой, которая сегодня поразила миссию по разминированию от Датского совета по делам беженцев в Украине. Решительно осуждаю все акты агрессии против гуманитарных работников", - заявил Расмуссен.

Глава МИД Дании отметил: "Это еще одно подтверждение того, что Путин не намерен прекращать свою незаконную агрессивную войну".

Напомним, около 15:00 4 сентября россияне нанесли удар баллистическими ракетами по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", которые проводили разминирование местности. 2 человека погибли, 5 получили ранения.