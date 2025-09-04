РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9374 посетителя онлайн
Новости Удар баллистикой по гуманитарной миссии по разминированию
772 8

Глава МИД Дании Расмуссен осудил атаку РФ на миссию по разминированию под Черниговом

чернігів
Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен осудил атаку россиян на работников гуманитарной миссии по разминированию на территории Киселевской громады неподалеку Чернигова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, комментарий Расмуссена МИД Дании опубликовало в соцсети Х.

"Потрясен российской атакой, которая сегодня поразила миссию по разминированию от Датского совета по делам беженцев в Украине. Решительно осуждаю все акты агрессии против гуманитарных работников", - заявил Расмуссен.

Глава МИД Дании отметил: "Это еще одно подтверждение того, что Путин не намерен прекращать свою незаконную агрессивную войну".

Также читайте: Удар баллистикой по гуманитарной миссии по разминированию возле Чернигова: 2 погибших, 5 раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, около 15:00 4 сентября россияне нанесли удар баллистическими ракетами по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев", которые проводили разминирование местности. 2 человека погибли, 5 получили ранения.

Автор: 

Дания (632) обстрел (29340) Чернигов (906) Расмуссен Лекке (24) Черниговская область (1240) Черниговский район (59)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А путин в ответ ДУЛЮ Дании! И что Дания зделает? Только обосратся и занэпокоення!
показать весь комментарий
04.09.2025 20:54 Ответить
Що, кацапе "свіжозаряджений"? Вирішив "блеснуть ерундицией"? Спочатку прочитай, які "дулі" ***** Данія для Росії. Вони їх роблять - а ми вам "навішуємо"...
показать весь комментарий
04.09.2025 21:08 Ответить
ага, цей тіпок аж дуже ерудований, навіть не знає що на його мові говорять "з"делаєт, але пишуть "с"делаєт
показать весь комментарий
04.09.2025 22:08 Ответить
Ага. Велика стурбованість і засудження. ***** чуть зі свого чемодана не впав від сміху. Оце млять гаранти збираються гарантувати нам мир.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:05 Ответить
2 людини загинуло,а відповідь
Засудив🤔🤬
Ось така Цінність Людського Життя.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:07 Ответить
Поясніть Расмуссену, що то є свинособаки. Він не знає.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:10 Ответить
Як активно, як по команді СтарШого, у мережі понасирали московським лайном, оті запарєбрікавиє!?!? Чекали на обстріл??
показать весь комментарий
04.09.2025 21:18 Ответить
На жаль, у зеленого йолопа немає балістики, і ми не можемо навіть тривогу оголосити хоч б до Уралу. Бубочка тількі розкаже про пекло, паліницю, довгі та короткі нептуни, рожеві фламінго та смарагдові піструни. І то, ці всі чудові назви не про балістику, а якийсь крилатий хлам, і не факт, що він реально є.
показать весь комментарий
04.09.2025 21:43 Ответить
 
 