В августе Украина стала пятой в Европе по цене электроэнергии

цены на электричество

Средняя цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в августе 2025 в Украине составила 5 188,78 грн/МВт-ч. Это пятый показатель стоимости электроэнергии для промышленности среди стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в странах Балтии:

  • в Эстонии - 5 475,59 грн/МВт-ч;
  • в Италии - 5 473,93 грн/МВт-ч;
  • в Литве и Латвии - 5 468,97 грн/МВт-ч.

Украина занимает пятую строчку рейтинга с ценой 5 188,78 грн/МВт-ч. За нами едет Польша с показателем 5 101,04 грн/МВт-ч.

Напомним, что с 1 августа 2025 года в Украине на рынке "на сутки вперед" были увеличены максимальные и минимальных предельные цены на электроэнергию.

В зависимости от расчетного периода (времени суток) они колеблются с 5 600 до 15 000 грн/Мвт-ч.

Такое увеличение цен уже вызвало негативную реакцию со стороны крупных промышленных потребителей электроэнергии.

Например, крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" уже заявило, что из-за высоких цен на электроэнергию несет убытки и рассматривает возможный выход из Украины.

Читайте: Украина в августе экспортировала рекордный объем электроэнергии с момента присоединения к ENTSO-E. ИНФОГРАФИКА

Та ми вже мабудь перші в Європі, і по комунальці, і по продуктах харчування! Казнокради скажуть що всьому виною є війна, але моя думка- корупційна Влада!
+9
треба піднімати тарифи ..маємо бути ПЕРШИМИ!

******** ахметову що привів війну в Україну на новий літак не вистачає
+9
А по зарплатам і особливо пенсіям якою стала Україна за правління зеленож#пих???
Вихід з України виробництва АрселорМіттал означатиме абсолютний крах нашої економіки.
То лише повних дегенератів чи кацапів може тішити...
При всій повазі, мертве померти не може. Якщо життєдіяльність системи залежить від настрою одного обкуреного індуса, то це називається як завгодно, але не економікою майже 50-мільйонної країни. Купіть краще кілька банок рево хвойдам з тік-току економіку підіймати, вони вам за півроку три річних ВВП цицьками натрусять, не знімаючи трусів.
А по зарплатам і особливо пенсіям якою стала Україна за правління зеленож#пих???
Как сказал бы в такой ситуации люся арестович - ещё два-три года. Максимум пять.
Дармова енергія: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=c2c324dd4f1a3da54d6999472f6a9d85&start=405
Мені розповідали, як один обклав провід магнітами і демонстрував надпровідність - на одному кінці провода 1 ампер, і на іншому кінці провода 1 ампер - значить надпровідність.
Більше нічого тобі не розповідали? Могли розповісти казочку про солом'яного бичка напр.
Оскільки бичок солом'яний, то йому не треба солому їсти - дармова енергія.
Скільки тобі років ? По твоєму тексту виглядає на -15-16-ти річного підлітка. Лінк вище не для дітей які скурили підручник фізики, а для асвічених дорослих.
Ну я ж не знав...
Тепер знаєш.
Та ми вже мабудь перші в Європі, і по комунальці, і по продуктах харчування! Казнокради скажуть що всьому виною є війна, але моя думка- корупційна Влада!
Ми напевно маємо пишатись від такої новини
Если наложить это на уровень зарплат и пенсий,то Украина уже давно первая....причем,с приличным отрывом.....Сцуки
