В серпні Україна стала п’ятою в Європі за ціною електроенергії
Середня ціна електричної енергії на ринку "на добу наперед" в серпні 2025 в Україні склала 5 188,78 грн/МВт-год. Це п’ятий показник вартості електроенергії для промисловості серед країн Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз у країнах Балтії:
- в Естонії – 5 475,59 грн/МВт-год;
- в Італії – 5 473,93 грн/МВт-год;
- у Литві та Латвії – 5 468,97 грн/МВт-год.
Україна займає п’ятий рядок рейтингу з ціною 5 188,78 грн/МВт-год. За нами їде Польща з показником 5 101,04 грн/МВт-год.
Нагадаємо, що з 1 серпня 2025 року в Україні на ринку "на добу наперед" були збільшені максимальні та мінімальних граничні ціни на електроенергію.
Залежно від розрахункового періоду (часу доби) вони коливаються з 5 600 до 15 000 грн/Мвт-год.
Таке збільшення цін вже викликало негативну реакцію з боку великих промислових споживачів електроенергії.
Наприклад, найбільше металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" вже заявило, що через високі ціни на електроенергію несе збитки і розглядає можливий вихід з України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
******** ахметову що привів війну в Україну на новий літак не вистачає
То лише повних дегенератів чи кацапів може тішити...