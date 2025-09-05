УКР
В серпні Україна стала п’ятою в Європі за ціною електроенергії

ціни на електрику

Середня ціна електричної енергії на ринку "на добу наперед" в серпні 2025 в Україні склала 5 188,78 грн/МВт-год. Це п’ятий показник вартості електроенергії для промисловості серед країн Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз у країнах Балтії:

  • в Естонії – 5 475,59 грн/МВт-год;
  • в Італії – 5 473,93 грн/МВт-год;
  • у Литві та Латвії – 5 468,97 грн/МВт-год.

Україна займає п’ятий рядок рейтингу з ціною 5 188,78 грн/МВт-год. За нами їде Польща з показником 5 101,04 грн/МВт-год.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2025 року в Україні на ринку "на добу наперед" були збільшені максимальні та мінімальних граничні ціни на електроенергію.

Залежно від розрахункового періоду (часу доби) вони коливаються з 5 600 до 15 000 грн/Мвт-год.

Таке збільшення цін вже викликало негативну реакцію з боку великих промислових споживачів електроенергії.

Наприклад, найбільше металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" вже заявило, що через високі ціни на електроенергію несе збитки і розглядає можливий вихід з України.

Топ коментарі
+7
А по зарплатам і особливо пенсіям якою стала Україна за правління зеленож#пих???
показати весь коментар
05.09.2025 17:13 Відповісти
+6
треба піднімати тарифи ..маємо бути ПЕРШИМИ!

******** ахметову що привів війну в Україну на новий літак не вистачає
показати весь коментар
05.09.2025 17:09 Відповісти
+6
Та ми вже мабудь перші в Європі, і по комунальці, і по продуктах харчування! Казнокради скажуть що всьому виною є війна, але моя думка- корупційна Влада!
показати весь коментар
05.09.2025 17:20 Відповісти
треба піднімати тарифи ..маємо бути ПЕРШИМИ!

******** ахметову що привів війну в Україну на новий літак не вистачає
показати весь коментар
05.09.2025 17:09 Відповісти
Вихід з України виробництва АрселорМіттал означатиме абсолютний крах нашої економіки.
То лише повних дегенератів чи кацапів може тішити...
показати весь коментар
05.09.2025 17:22 Відповісти
А по зарплатам і особливо пенсіям якою стала Україна за правління зеленож#пих???
показати весь коментар
05.09.2025 17:13 Відповісти
Как сказал бы в такой ситуации люся арестович - ещё два-три года. Максимум пять.
показати весь коментар
05.09.2025 17:15 Відповісти
Дармова енергія: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=c2c324dd4f1a3da54d6999472f6a9d85&start=405
показати весь коментар
05.09.2025 17:16 Відповісти
Мені розповідали, як один обклав провід магнітами і демонстрував надпровідність - на одному кінці провода 1 ампер, і на іншому кінці провода 1 ампер - значить надпровідність.
показати весь коментар
05.09.2025 17:24 Відповісти
Більше нічого тобі не розповідали? Могли розповісти казочку про солом'яного бичка напр.
показати весь коментар
05.09.2025 17:27 Відповісти
Оскільки бичок солом'яний, то йому не треба солому їсти - дармова енергія.
показати весь коментар
05.09.2025 17:38 Відповісти
Скільки тобі років ? По твоєму тексту виглядає на -15-16-ти річного підлітка. Лінк вище не для дітей які скурили підручник фізики, а для асвічених дорослих.
показати весь коментар
05.09.2025 18:01 Відповісти
Ну я ж не знав...
показати весь коментар
05.09.2025 18:16 Відповісти
Тепер знаєш.
показати весь коментар
05.09.2025 18:18 Відповісти
Та ми вже мабудь перші в Європі, і по комунальці, і по продуктах харчування! Казнокради скажуть що всьому виною є війна, але моя думка- корупційна Влада!
показати весь коментар
05.09.2025 17:20 Відповісти
 
 