Нужно готовиться к сокращению войск США в Европе, - президент Эстонии Карис
Страны Восточной Европы должны готовиться к тому, что США могут сократить численность своих войск в этом регионе.
Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Карис рассказал, что лоббировал перед президентом США Дональдом Трампом важность сохранения войск в Восточной Европе, когда они сидели рядом в течение двух часов во время похорон Папы Римского Франциска.
"Я все объяснил. Присутствие американских войск в Эстонии - не только в Эстонии, в Европе - имеет решающее значение, и это важно для Соединенных Штатов, а не только для Европы", - сказал он.
Но хотя Кариса успокоили некоторые заявления Трампа, в частности его обещание на этой неделе оставить американские войска в Польше, эстонский лидер подчеркнул, что все еще "очень трудно предсказать", что Вашингтон будет делать в странах Балтии.
Такие страны, как Эстония, "должны быть готовы к любому сценарию", в то время как риск сокращения присутствия войск крупнейшего члена НАТО "означает, что мы должны наращивать свой собственный потенциал", добавил Карис. Как президент Эстонии, он является главнокомандующим вооруженных сил страны и представляет ее в международных отношениях.
В настоящее время в странах Балтии (Эстонии, Литве и Латвии) находится около 2 000 американских солдат в рамках наращивания военного присутствия после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Сейчас Пентагон пересматривает свою глобальную структуру сил и, как ожидается, обнародует результаты в конце этого месяца. Пока содержание документа неизвестно, но он готовится под руководством заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, который является откровенным сторонником сокращения присутствия США в Европе.
Так і інші драла дадуть
Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом" https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ - П'ЯТНИЦЯ, 29 СЕРПНЯ 2025, 01:24
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528336/
Великому Доні потрібні великі справи-МІНВІЙНИ почте похід на Китай? Не вийшло з миром ...
А питання я саме і задав, що б побачити сук, та падлюк.
Стісняюсь спитать: скільки годин протримаються 2000 військових США, навіть якщо їх зібрати всіх (писарів, кухарів, перукарів, військових оркестрантів) в одному місці?
Та же группа стран готова гарантировать безопасность Украины при условии что в сторону их солдат никто стрелять не будет.
висновок?