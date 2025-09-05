РУС
Нужно готовиться к сокращению войск США в Европе, - президент Эстонии Карис

алар,каріс

Страны Восточной Европы должны готовиться к тому, что США могут сократить численность своих войск в этом регионе.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Карис рассказал, что лоббировал перед президентом США Дональдом Трампом важность сохранения войск в Восточной Европе, когда они сидели рядом в течение двух часов во время похорон Папы Римского Франциска.

"Я все объяснил. Присутствие американских войск в Эстонии - не только в Эстонии, в Европе - имеет решающее значение, и это важно для Соединенных Штатов, а не только для Европы", - сказал он.

Но хотя Кариса успокоили некоторые заявления Трампа, в частности его обещание на этой неделе оставить американские войска в Польше, эстонский лидер подчеркнул, что все еще "очень трудно предсказать", что Вашингтон будет делать в странах Балтии.

Такие страны, как Эстония, "должны быть готовы к любому сценарию", в то время как риск сокращения присутствия войск крупнейшего члена НАТО "означает, что мы должны наращивать свой собственный потенциал", добавил Карис. Как президент Эстонии, он является главнокомандующим вооруженных сил страны и представляет ее в международных отношениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные США останутся в Польше, можем увеличить их количество, - Трамп

В настоящее время в странах Балтии (Эстонии, Литве и Латвии) находится около 2 000 американских солдат в рамках наращивания военного присутствия после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Сейчас Пентагон пересматривает свою глобальную структуру сил и, как ожидается, обнародует результаты в конце этого месяца. Пока содержание документа неизвестно, но он готовится под руководством заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, который является откровенным сторонником сокращения присутствия США в Европе.

США (27834) Эстония (1504) Трамп Дональд (6534)
+4
Поки президент Естонії говорить про потребу готуватись росія вже готується. Говоріть далі. Цього у вас в Європі вже давно всі навчились.
05.09.2025 20:42
+3
це заклик до )(уйла, що воно може нападати
05.09.2025 20:38
+3
А користі від військ США зараз? Афган показав, Будапешстський меморандум затведив, те що раніше показав Вьетнам - коли справа не торкається особисто Штатів, сподіватися на них справжня дурість
05.09.2025 20:45
це заклик до )(уйла, що воно може нападати
05.09.2025 20:38
Це констатація ******, що уже 2.000.000 орків, прикопано в Мирній Україні, з 2014 року!! А далі, ще буде!!
05.09.2025 20:49
Шо, прямо з Австрії будеш прикопувати?
05.09.2025 21:25
Так ти павєл чи старостенко?? Визначся, московіт запарєбрікавай!!
05.09.2025 23:11
ТРО , бетонні загородження та рви. Мінування, створення рот/батальонів БПЛА.
05.09.2025 20:41
Їх занадто мало і занадто мала територія.
05.09.2025 20:42
В Іспанію поляки вже двинули.
Так і інші драла дадуть
05.09.2025 20:45
від кого?
05.09.2025 20:47
росія вже готова
05.09.2025 20:51
Поки воює в Україні - не готова нападати на ще когось.
05.09.2025 20:54
Можливо вже потрібно готуватися до занепаду Америки, цього хоче х.йло це робить Трамп.
05.09.2025 20:44
Побігли хутенько міняти долярчики на юані, хто не встиг,- той апіздонілся 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪 А з долярчиків непогані обої вийдуть... принаймі для туалету😝😝😝😜🤪
05.09.2025 21:08
А користі від військ США зараз? Афган показав, Будапешстський меморандум затведив, те що раніше показав Вьетнам - коли справа не торкається особисто Штатів, сподіватися на них справжня дурість
05.09.2025 20:45 Ответить
Президент Португалії констатував Світу, очевидні речі!

Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом" https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ - П'ЯТНИЦЯ, 29 СЕРПНЯ 2025, 01:24
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528336/
05.09.2025 20:46
Ніби-то фінансування намериканцямф своїх військових на рівні сьогоднішньому протягнеться ще рік!
Великому Доні потрібні великі справи-МІНВІЙНИ почте похід на Китай? Не вийшло з миром ...
05.09.2025 20:48
Пацики, долари вже потрібно міняти і на що?
05.09.2025 20:49
Так. Міняй на зброю і набої, та на свої здібності її застосовувати.
05.09.2025 20:57
Знаєш, я в Україні, я в Миколаєві. Допогав(ю) чим можу, але є ньюанси. І про ще тобі не слід знати. А мені краще мати ГРИВНЮ в руках, чим ваші сучі поради.
А питання я саме і задав, що б побачити сук, та падлюк.
05.09.2025 21:26
Краще ніж зброю та набої, під час війни? Воно адекватне взагалі?
показать весь комментарий
05.09.2025 22:16
05.09.2025 20:57
"Наразі в країнах Балтії (Естонії, Литві та Латвії) перебуває близько 2 000 американських солдатів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572502

Стісняюсь спитать: скільки годин протримаються 2000 військових США, навіть якщо їх зібрати всіх (писарів, кухарів, перукарів, військових оркестрантів) в одному місці?
05.09.2025 20:51
Протримаються багато тижнів. Вони просто до бою не будуть вступати
05.09.2025 20:58
Як в Афганістані?
05.09.2025 21:01
Ні, чому. В Афганістані воювали багато. Доїти дядюшку Сема будуть пацики та їх нащадкі ще років 100-120.
05.09.2025 21:12
Короче говоря, единственная надежда на безопасность группы стран с 600 миллионами населения была на 50 000 американских солдат с непонятными приказами.
Та же группа стран готова гарантировать безопасность Украины при условии что в сторону их солдат никто стрелять не будет.
05.09.2025 20:54
Збільшувати внески в НАТО не хочуть, а військових НАТО мати на своїй території хочуть. То або хрестик зніміть, або труси одіньте.
05.09.2025 20:58
Північна Корея не в НаТО, а трамп товстону, готовий відсмоктати...
висновок?
05.09.2025 21:17
Хіба Північна Корея виявила бажання мати на своїй території контингент НАТО?
05.09.2025 21:21
Пекін улаштував грандіозне шоу і парад на честь 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Однак у цій інтерпретації Китаю було відведено непропорційно велику роль у перемозі, тоді як внесок Америки було помітно применшено. Дехто представив цю подію як початок нового світового порядку, але насправді вона більше нагадувала «вечірку скривджених», де лідери, які зібралися, по черзі скаржилися на західне домінування і тарифний «булінг» Трампа.
05.09.2025 20:58
Так, всі "скривджені лідери" просилися "під державну руку імператора Піднебесної". Ніби домінування Китаю буде для них "лагідним" 🤣🤣🤣
05.09.2025 21:11
Ок, розкажіть, яка реально була роль США у звільненні Китаю від японців?
05.09.2025 21:32
 
 