Военные США останутся в Польше, можем увеличить их количество, - Трамп

"Американские солдаты останутся в Польше" - заявил президент США Дональд Трамп в среду во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Таким образом Трамп ответил на вопрос, останутся ли американские солдаты в Польше.

"Думаю, да. Знаете что-то, чего не знаю я? Если уж на то пошло, мы можем разместить там больше войск, если они этого захотят. Они давно хотели большего военного присутствия.

Трамп также сказал, что США и Польша имеют особые отношения, более прочные, чем когда-либо, - намекая, что это также связано с его отношениями с Навроцким, которого он поддерживал во время избирательной кампании. Трамп сказал, что для него было честью выразить свою поддержку Навроцкому, и что новый польский лидер выполняет фантастическую работу.

Навроцкий заявил, что поляки рады присутствию американских войск на их территории. Он добавил, что их присутствие также является сигналом для России о том, что "мы стоим вместе".

