Военные США останутся в Польше, можем увеличить их количество, - Трамп

"Американские солдаты останутся в Польше" - заявил президент США Дональд Трамп в среду во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Таким образом Трамп ответил на вопрос, останутся ли американские солдаты в Польше.

"Думаю, да. Знаете что-то, чего не знаю я? Если уж на то пошло, мы можем разместить там больше войск, если они этого захотят. Они давно хотели большего военного присутствия.

Трамп также сказал, что США и Польша имеют особые отношения, более прочные, чем когда-либо, - намекая, что это также связано с его отношениями с Навроцким, которого он поддерживал во время избирательной кампании. Трамп сказал, что для него было честью выразить свою поддержку Навроцкому, и что новый польский лидер выполняет фантастическую работу.

Навроцкий заявил, что поляки рады присутствию американских войск на их территории. Он добавил, что их присутствие также является сигналом для России о том, что "мы стоим вместе".

Также читайте: Трамп - Си Цзиньпину: Передайте привет Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против США

Польша (8645) США (27823) Трамп Дональд (6515) Навроцкий Кароль (49)
"Ми можемо розмістити більше військ, якщо вони захочуть" і тут же " вони давно хочуть збільшення військової присутності"...

То вони "давно хочуть" чи "колись захочуть"?
Ей, лікарі! Пігулки не діють! Закривайте знову на чергові "2-3 дні" (а краще - тижні чи роки).
03.09.2025 20:46 Ответить
Навроцький заявив, що поляки раді присутності американських військ на їхній території. Він додав, що їхня присутність також є сигналом для Росії про те, що "ми стоїмо разом".

Стоїте і втикаєте 😆
03.09.2025 20:48 Ответить
Ага! Я тебе потім поцілую, якщо захочеш!
03.09.2025 20:49 Ответить
Просто удивительный придурок на первом сроке у него фляга так не свистела, видать с возрастом усугубилась болячка в голове...
03.09.2025 20:53 Ответить
Трамп так довго захоплювався і хвалив ***** що похвала Трампа стала "печаткою Каїна".
03.09.2025 20:57 Ответить
 
 