Військові США залишаться в Польщі, можемо збільшити їх кількість, - Трамп

"Американські солдати залишаться в Польщі" – заявив президент США Дональд Трамп у середу під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Таким чином Трамп відповів на питання, чи залишаться американські солдати в Польщі.

"Гадаю, так. Знаєте щось, чого не знаю я? Якщо вже на те пішло, ми можемо розмістити там більше військ, якщо вони цього захочуть. Вони давно хотіли більшої військової присутності.

Трамп також сказав, що США та Польща мають особливі стосунки, міцніші, ніж будь-коли, – натякаючи, що це також пов’язано з його стосунками з Навроцьким, якого він підтримував під час виборчої кампанії. Трамп сказав, що для нього було честю висловити свою підтримку Навроцькому, і що новий польський лідер виконує фантастичну роботу.

Навроцький заявив, що поляки раді присутності американських військ на їхній території. Він додав, що їхня присутність також є сигналом для Росії про те, що "ми стоїмо разом".

Також читайте: Трамп - Сі Цзіньпіну: Передайте вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти США