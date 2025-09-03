УКР
Військові США залишаться в Польщі, можемо збільшити їх кількість, - Трамп

"Американські солдати залишаться в Польщі" – заявив президент США Дональд Трамп у середу під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Таким чином Трамп відповів на питання, чи залишаться американські солдати в Польщі.

"Гадаю, так. Знаєте щось, чого не знаю я? Якщо вже на те пішло, ми можемо розмістити там більше військ, якщо вони цього захочуть. Вони давно хотіли більшої військової присутності.

Трамп також сказав, що США та Польща мають особливі стосунки, міцніші, ніж будь-коли, – натякаючи, що це також пов’язано з його стосунками з Навроцьким, якого він підтримував під час виборчої кампанії. Трамп сказав, що для нього було честю висловити свою підтримку Навроцькому, і що новий польський лідер виконує фантастичну роботу.

Навроцький заявив, що поляки раді присутності американських військ на їхній території. Він додав, що їхня присутність також є сигналом для Росії про те, що "ми стоїмо разом".

Також читайте: Трамп - Сі Цзіньпіну: Передайте вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти США

Польща (8788) США (24202) Трамп Дональд (7044) Навроцький Кароль (49)
"Ми можемо розмістити більше військ, якщо вони захочуть" і тут же " вони давно хочуть збільшення військової присутності"...

То вони "давно хочуть" чи "колись захочуть"?
Ей, лікарі! Пігулки не діють! Закривайте знову на чергові "2-3 дні" (а краще - тижні чи роки).
03.09.2025 20:46 Відповісти
Навроцький заявив, що поляки раді присутності американських військ на їхній території. Він додав, що їхня присутність також є сигналом для Росії про те, що "ми стоїмо разом".

Стоїте і втикаєте 😆
03.09.2025 20:48 Відповісти
Ага! Я тебе потім поцілую, якщо захочеш!
03.09.2025 20:49 Відповісти
Просто удивительный придурок на первом сроке у него фляга так не свистела, видать с возрастом усугубилась болячка в голове...
03.09.2025 20:53 Відповісти
Трамп так довго захоплювався і хвалив ***** що похвала Трампа стала "печаткою Каїна".
03.09.2025 20:57 Відповісти
Добре
03.09.2025 21:35 Відповісти
 
 