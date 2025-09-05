Потрібно готуватись до скорочення військ США у Європі, - президент Естонії Каріс

Країни Східної Європи повинні готуватися до того, що США можуть скоротити чисельність своїх військ у цьому регіоні.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Каріс розповів, що лобіював перед президентом США Дональдом Трампом важливість збереження військ у Східній Європі, коли вони сиділи поруч протягом двох годин під час похорону Папи Римського Франциска.

"Я все пояснив. Присутність американських військ в Естонії – не тільки в Естонії, в Європі – має вирішальне значення, і це важливо для Сполучених Штатів, а не тільки для Європи", – сказав він.

Але хоча Каріса заспокоїли деякі заяви Трампа, зокрема його обіцянка цього тижня залишити американські війська в Польщі, естонський лідер підкреслив, що все ще "дуже важко передбачити", що Вашингтон робитиме в країнах Балтії.

Такі країни, як Естонія, "повинні бути готові до будь-якого сценарію", в той час як ризик скорочення присутності військ найбільшого члена НАТО "означає, що ми повинні нарощувати свій власний потенціал", додав Каріс. Як президент Естонії, він є головнокомандувачем збройних сил країни і представляє її в міжнародних відносинах.

Наразі в країнах Балтії (Естонії, Литві та Латвії) перебуває близько 2 000 американських солдатів у рамках нарощування військової присутності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Наразі Пентагон переглядає свою глобальну структуру сил і, як очікується, оприлюднить результати наприкінці цього місяця. Поки що зміст документу невідомий, але він готується під керівництвом заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі, який є відвертим прихильником скорочення присутності США в Європі.