Потрібно готуватись до скорочення військ США у Європі, - президент Естонії Каріс

алар,каріс

Країни Східної Європи повинні готуватися до того, що США можуть скоротити чисельність своїх військ у цьому регіоні.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Каріс розповів, що лобіював перед президентом США Дональдом Трампом важливість збереження військ у Східній Європі, коли вони сиділи поруч протягом двох годин під час похорону Папи Римського Франциска.

"Я все пояснив. Присутність американських військ в Естонії – не тільки в Естонії, в Європі – має вирішальне значення, і це важливо для Сполучених Штатів, а не тільки для Європи", – сказав він.

Але хоча Каріса заспокоїли деякі заяви Трампа, зокрема його обіцянка цього тижня залишити американські війська в Польщі, естонський лідер підкреслив, що все ще "дуже важко передбачити", що Вашингтон робитиме в країнах Балтії.

Такі країни, як Естонія, "повинні бути готові до будь-якого сценарію", в той час як ризик скорочення присутності військ найбільшого члена НАТО "означає, що ми повинні нарощувати свій власний потенціал", додав Каріс. Як президент Естонії, він є головнокомандувачем збройних сил країни і представляє її в міжнародних відносинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові США залишаться в Польщі, можемо збільшити їхню кількість, - Трамп

Наразі в країнах Балтії (Естонії, Литві та Латвії) перебуває близько 2 000 американських солдатів у рамках нарощування військової присутності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Наразі Пентагон переглядає свою глобальну структуру сил і, як очікується, оприлюднить результати наприкінці цього місяця. Поки що зміст документу невідомий, але він готується під керівництвом заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі, який є відвертим прихильником скорочення присутності США в Європі.

США (24214) Естонія (1697) Трамп Дональд (7062)
Поки президент Естонії говорить про потребу готуватись росія вже готується. Говоріть далі. Цього у вас в Європі вже давно всі навчились.
05.09.2025 20:42 Відповісти
це заклик до )(уйла, що воно може нападати
05.09.2025 20:38 Відповісти
ТРО , бетонні загородження та рви. Мінування, створення рот/батальонів БПЛА.
05.09.2025 20:41 Відповісти
це заклик до )(уйла, що воно може нападати
05.09.2025 20:38 Відповісти
Це констатація ******, що уже 2.000.000 орків, прикопано в Мирній Україні, з 2014 року!! А далі, ще буде!!
05.09.2025 20:49 Відповісти
Шо, прямо з Австрії будеш прикопувати?
05.09.2025 21:25 Відповісти
ТРО , бетонні загородження та рви. Мінування, створення рот/батальонів БПЛА.
05.09.2025 20:41 Відповісти
Їх занадто мало і занадто мала територія.
05.09.2025 20:42 Відповісти
В Іспанію поляки вже двинули.
Так і інші драла дадуть
05.09.2025 20:45 Відповісти
від кого?
05.09.2025 20:47 Відповісти
Поки президент Естонії говорить про потребу готуватись росія вже готується. Говоріть далі. Цього у вас в Європі вже давно всі навчились.
05.09.2025 20:42 Відповісти
росія вже готова
05.09.2025 20:51 Відповісти
Поки воює в Україні - не готова нападати на ще когось.
05.09.2025 20:54 Відповісти
Можливо вже потрібно готуватися до занепаду Америки, цього хоче х.йло це робить Трамп.
05.09.2025 20:44 Відповісти
Побігли хутенько міняти долярчики на юані, хто не встиг,- той апіздонілся 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪 А з долярчиків непогані обої вийдуть... принаймі для туалету😝😝😝😜🤪
05.09.2025 21:08 Відповісти
А користі від військ США зараз? Афган показав, Будапешстський меморандум затведив, те що раніше показав Вьетнам - коли справа не торкається особисто Штатів, сподіватися на них справжня дурість
05.09.2025 20:45 Відповісти
Президент Португалії констатував Світу, очевидні речі!

Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом" https://www.pravda.com.ua/authors/6717572e23b65/ ІВАН Д'ЯКОНОВ - П'ЯТНИЦЯ, 29 СЕРПНЯ 2025, 01:24
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/29/7528336/
05.09.2025 20:46 Відповісти
Ніби-то фінансування намериканцямф своїх військових на рівні сьогоднішньому протягнеться ще рік!
Великому Доні потрібні великі справи-МІНВІЙНИ почте похід на Китай? Не вийшло з миром ...
05.09.2025 20:48 Відповісти
Пацики, долари вже потрібно міняти і на що?
05.09.2025 20:49 Відповісти
Так. Міняй на зброю і набої, та на свої здібності її застосовувати.
05.09.2025 20:57 Відповісти
Знаєш, я в Україні, я в Миколаєві. Допогав(ю) чим можу, але є ньюанси. І про ще тобі не слід знати. А мені краще мати ГРИВНЮ в руках, чим ваші сучі поради.
А питання я саме і задав, що б побачити сук, та падлюк.
05.09.2025 21:26 Відповісти
05.09.2025 20:57 Відповісти
"Наразі в країнах Балтії (Естонії, Литві та Латвії) перебуває близько 2 000 американських солдатів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572502

Стісняюсь спитать: скільки годин протримаються 2000 військових США, навіть якщо їх зібрати всіх (писарів, кухарів, перукарів, військових оркестрантів) в одному місці?
05.09.2025 20:51 Відповісти
Протримаються багато тижнів. Вони просто до бою не будуть вступати
05.09.2025 20:58 Відповісти
Як в Афганістані?
05.09.2025 21:01 Відповісти
Ні, чому. В Афганістані воювали багато. Доїти дядюшку Сема будуть пацики та їх нащадкі ще років 100-120.
05.09.2025 21:12 Відповісти
Короче говоря, единственная надежда на безопасность группы стран с 600 миллионами населения была на 50 000 американских солдат с непонятными приказами.
Та же группа стран готова гарантировать безопасность Украины при условии что в сторону их солдат никто стрелять не будет.
05.09.2025 20:54 Відповісти
Збільшувати внески в НАТО не хочуть, а військових НАТО мати на своїй території хочуть. То або хрестик зніміть, або труси одіньте.
05.09.2025 20:58 Відповісти
Північна Корея не в НаТО, а трамп товстону, готовий відсмоктати...
висновок?
05.09.2025 21:17 Відповісти
Хіба Північна Корея виявила бажання мати на своїй території контингент НАТО?
05.09.2025 21:21 Відповісти
Пекін улаштував грандіозне шоу і парад на честь 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Однак у цій інтерпретації Китаю було відведено непропорційно велику роль у перемозі, тоді як внесок Америки було помітно применшено. Дехто представив цю подію як початок нового світового порядку, але насправді вона більше нагадувала «вечірку скривджених», де лідери, які зібралися, по черзі скаржилися на західне домінування і тарифний «булінг» Трампа.
05.09.2025 20:58 Відповісти
Так, всі "скривджені лідери" просилися "під державну руку імператора Піднебесної". Ніби домінування Китаю буде для них "лагідним" 🤣🤣🤣
05.09.2025 21:11 Відповісти
Ок, розкажіть, яка реально була роль США у звільненні Китаю від японців?
05.09.2025 21:32 Відповісти
 
 