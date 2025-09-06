РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8992 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
1 930 9

Егерская бригада уничтожила российский грузовик с живой силой. ВИДЕО

Дрон-камикадзе батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады попал в грузовик, перевозивший российских военных. В результате удара были ликвидированы десять оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (4030) уничтожение (7842) дроны (4561) 68 отдельная егерская бригада (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А комусь же смачно в табло прилетіло.
показать весь комментарий
06.09.2025 09:32 Ответить
Їбать - копать - 10 одним ударом
показать весь комментарий
06.09.2025 09:33 Ответить
"Прилетіла, яйцями дзвеня,
Птиця щастя завтрашнього дня!" (С)
показать весь комментарий
06.09.2025 09:45 Ответить
нехер шастать по Украинской земле
показать весь комментарий
06.09.2025 09:51 Ответить
Відео коротке , але просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
06.09.2025 09:56 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 10:19 Ответить
Файно як !
показать весь комментарий
06.09.2025 10:41 Ответить
бирлинская улица па гораду идёт, значит нам туда дарога, значит нам туда дарога
показать весь комментарий
06.09.2025 10:52 Ответить
Прочитав "еврейська бригада"
показать весь комментарий
06.09.2025 10:59 Ответить
 
 