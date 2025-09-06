Егерская бригада уничтожила российский грузовик с живой силой. ВИДЕО
Дрон-камикадзе батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады попал в грузовик, перевозивший российских военных. В результате удара были ликвидированы десять оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Птиця щастя завтрашнього дня!" (С)