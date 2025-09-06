Єгерська бригада знищила російську вантажівку із живою силою. ВIДЕО
Дрон-камікадзе батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади влучив у вантажівку, що перевозила російських військових. Унаслідок удару було ліквідовано десять окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Огусто
показати весь коментар06.09.2025 09:32 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар06.09.2025 09:33 Відповісти Посилання
+6 Luka Lukich #363772
показати весь коментар06.09.2025 09:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Птиця щастя завтрашнього дня!" (С)