Єгерська бригада знищила російську вантажівку із живою силою. ВIДЕО

Дрон-камікадзе батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади влучив у вантажівку, що перевозила російських військових. Унаслідок удару було ліквідовано десять окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс окупантів на Донеччині. ВIДЕО

ліквідація (4422) знищення (8159) дрони (5440) 68 окрема єгерська бригада (85)
+10
А комусь же смачно в табло прилетіло.
06.09.2025 09:32 Відповісти
+7
Їбать - копать - 10 одним ударом
06.09.2025 09:33 Відповісти
+6
"Прилетіла, яйцями дзвеня,
Птиця щастя завтрашнього дня!" (С)
06.09.2025 09:45 Відповісти
нехер шастать по Украинской земле
06.09.2025 09:51 Відповісти
Відео коротке , але просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼
06.09.2025 09:56 Відповісти
06.09.2025 10:19 Відповісти
Файно як !
06.09.2025 10:41 Відповісти
бирлинская улица па гораду идёт, значит нам туда дарога, значит нам туда дарога
06.09.2025 10:52 Відповісти
Прочитав "еврейська бригада"
06.09.2025 10:59 Відповісти
Потому что руzzкие катались без шлема. Шлёма же говорил им: сдавайтесь или мы вас таки уничтожим.
06.09.2025 11:48 Відповісти
Страйк.Все 10 кеглей сбиты.
06.09.2025 11:31 Відповісти
Дєсять нєгрітят рєшилі пакатацца
06.09.2025 11:42 Відповісти
 
 