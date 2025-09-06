60 вражеских обстрелов подверглась Черниговская область за сутки, зафиксировано 106 взрывов

За сутки российские террористы 60 раз обстреляли Черниговскую область. По сводным данным, зафиксировано 106 взрывов.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под российскими обстрелами находились 22 населенных пункта Черниговщины.



В трех селах Семеновской громады попадание беспилотников в жилые дома.



В Корюковском районе утром 5 сентября повреждена линия электроснабжения.

31 обстрел из FPV-дронов. По Черниговщине били "Ланцеты", "Молнии", "Герани". КАБ по пограничной громаде.