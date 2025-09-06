60 ворожих обстрілів зазнала Чернігівщина за добу, зафіксовано 106 вибухів
За добу російські терористи 60 разів обстріляли Чернігівську область. За зведеними даними, зафіксовано 106 вибухів.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під російськими обстрілами перебували 22 населені пункти Чернігівщини.
У трьох селах Семенівської громади влучання безпілотників у житлові будинки.
У Корюківському районі вранці 5 вересня пошкоджено лінію електропостачання.
31 обстріл із FPV-дронів. По Чернігівщині били "Ланцети", "Молнії", "Герані". КАБ по прикордонній громаді.
