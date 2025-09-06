На фронте произошло 68 боестолкновений, из них половина - на Покровском направлении, - Генштаб
Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 68 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 6 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности - Сеньковка, Янжуловка - Черниговская область; Нововасильевка, Новая Гута, Хлебороб, Фотовиж, Толстодубово, Бачевск, Бобиловка, Белая Береза, Бунякино, Горки - Сумская область. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Гремяч.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевые столкновения, из которых одно - продолжается. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 20 управляемых авиабомб, а также совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще три боевые столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Нововасильевки.
На Купянском направлении российские оккупанты один раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи и в сторону Шандриголово и Дерилово. Три боевых столкновения продолжаются.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили четыре атаки, еще пять боевых столкновений продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки, Григорьевки, Переездного и в направлении Дроновки.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Бондарное.
На Торецком направлении враг совершил три штурмовые действия в районах Русина Яра, Полтавки и в направлении Плещиевки.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Звирово, Молодецкого, Новопавловки, Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 32 атаки противника, два боевых столкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Камышеваха и в сторону Филии, Новоселовки. Наши воины отбили семь вражеских штурмов, еще одна атака продолжается.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Отрадокаменка.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях - без особых изменений.
В Удачному тривають активні бої за північну частину населеного пункту. Дронарі ЗСУ зафіксували та атакували піхоту противника у будинку на північно-західній частині.
ЗСУ продовжують діяти в центральній частині на північ від залізниці.
За повідомленнями бійців 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, російські війська підтягують сили та готуються до вирішального прориву у Покровськ."