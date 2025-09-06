На фронте за сутки 184 боестолкновения, больше всего враг атаковал на Покровском направлении, - Генштаб
Всего за прошедшие сутки, 5 сентября 2025 года на фронте было зафиксировано 184 боевых столкновения.
Удары по территории Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 73 авиационных ударов, применил шесть ракет и 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 932 обстрела, из них 32 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5781 дрон-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоандреевка, Красная Криница Запорожской области; Львов Херсонской области.
Удары по врагу
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских средства, одну радиолокационную станцию, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.
Генштаб напоминает, что потери российских оккупационных войск за прошедшие сутки составили 960 человек. Силы обороны Украины также обезвредили два танка, 39 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 256 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной и единицу специальной техники противника.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. Противник нанес 14 авиационных ударов, в общем сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 223 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковщине
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Андреевка, Дружелюбовка, Колодязи, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово.
На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы. Всего за прошедшие сутки произошло двадцать боевых столкновений.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Плещиевки, Русина Яра и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Проминь, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражескую атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха.
На Гуляйпольском направлении в течение минувших суток враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении агрессор трижды атаковал позиции наших защитников в районах Степногорска и Новоданиловки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Ситуація на напрямку залишається динамічною. Російські війська штурмують у напрямку Соснівки через Хороше, яке перейшло у сіру зону.
Йдуть бої за Січневе (на старих картах Январне), в районі Вороного, Хорошого та Новоселівки.
Січневе, на південь від якого противник зайняв ділянку площею до 3.4 км², перейшло у сіру зону.
Також додана червона зона на схід від Вороного.
Покровський напрямок:
Тривають бої за Красний Лиман, Удачне та в районі шахти «Капітальна». ЗСУ продовжують контрдії на південній околиці Покровська.
Без суттєвих змін.
Дружківський напрямок:
Бої у напрямку Софіївки та в районі Володимирівки.
Додана сіра зона.
Костянтинівський напрямок:
Після контратаки ЗСУ у районі Катеринівки бої йдуть на її південній околиці та в районі Щербинівки.
Куп'янський напрямок:
На західному березі річки Оскіл, за даними DeepState, російські війська зайняли населений пункт Красне Перше та три лісопосадки на ділянці загальною площею до 4.5 км²."