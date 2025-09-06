На фронті за добу 184 боєзіткнення, найбільше ворог атакував на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом упродовж минулої доби, 5 вересня 2025 року на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Червона Криниця Запорізької області; Львове Херсонської області.

Також читайте: Знищено одинадцять мотоциклів із ворожими штурмовиками, які пішли в атаку в районі Щербинівки, - ОСУВ "Дніпро"

Удари по ворогу

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, одну радіолокаційну станцію, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління противника.

Генштаб нагадує, що втрати російських окупаційних військ минулої доби становили 960 осіб. Сили оборони України також знешкодили два танки, 39 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 256 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки противника.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 223 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагалися прорвати нашу оборону біля Карпівки та у напрямку Миролюбівки, - ОСУВ "Дніпро"

Обстановка на Харківщині

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська.

Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

Фото: Генштаб

Також читайте: Піхотні штурми на п’яти напрямках фронту тривають щодня, - Півненко

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося двадцять бойових зіткнень.

Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Ступочок.

Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

Фото: Генштаб

Також читайте: Другу добу поспіль маємо успіхи на напрямку Добропілля та Покровська. Очікуємо посилення російського тиску на фронті, - Зеленський заслухав доповідь Сирського

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку агресор тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Новоданилівки.

Фото: Генштаб

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.