Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 087 180 осіб (+960 за добу), 11 161 танк, 32 474 артсистеми, 23 243 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 087 180 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 6.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1087180 (+960) осіб
танків - 11161 (+2) од
бойових броньованих машин - 23243 (+0) од
артилерійських систем - 32474 (+39) од
РСЗВ - 1480 (+0) од
засоби ППО - 1217 (+1) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56523 (+256)
крилаті ракети - 3686 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 60950 (+119)
спеціальна техніка - 3957 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
