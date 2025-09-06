УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 087 180 осіб (+960 за добу), 11 161 танк, 32 474 артсистеми, 23 243 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 087 180 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 6.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1087180 (+960) осіб

танків - 11161 (+2) од

бойових броньованих машин - 23243 (+0) од

артилерійських систем - 32474 (+39) од

РСЗВ - 1480 (+0) од

засоби ППО - 1217 (+1) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56523 (+256)

крилаті ракети - 3686 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 60950 (+119)

спеціальна техніка - 3957 (+1)

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18608) Генштаб ЗС (7209) ліквідація (4422) знищення (8159)
Не погано по м'ясу, враховуючи останні тенденції...
Героям слава!!!
06.09.2025 07:34 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
06.09.2025 07:49 Відповісти
П'ять діб вересня, 20 одиниць броні і 4 190 чумардосів - 209,5 тушки на одиницю броні. На Вашингтон? На Берлін? На х!! за кораблем короче.
06.09.2025 07:47 Відповісти
М'ясця підвезли! Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦 🙏 🙏 🙏
06.09.2025 08:25 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
06.09.2025 08:35 Відповісти
За підрахунками zptown при поточних темпах знищення і відновлення - артилерія (разом з мінометами) у кацапів закінчиться за 200 днів, тобто до кінця березня 2026.
06.09.2025 08:58 Відповісти
 
 