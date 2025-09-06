РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8992 посетителя онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 717 7

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 087 180 человек (+960 за сутки), 11 161 танк, 32 474 артсистемы, 23 243 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 087 180 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1087180 (+960) человек

танков - 11161 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23243 (+0) ед

артиллерийских систем - 32474 (+39) ед

РСЗО - 1480 (+0) ед

средства ПВО - 1217 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56523 (+256)

крылатые ракеты - 3686 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60950 (+119)

специальная техника - 3957 (+1)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон оставил российского штурмовика без головы. ВИДЕО 18+

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20456) Генштаб ВС (6904) ликвидация (4030) уничтожение (7842)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не погано по м'ясу, враховуючи останні тенденції...
Героям слава!!!
показать весь комментарий
06.09.2025 07:34 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
06.09.2025 07:49 Ответить
П'ять діб вересня, 20 одиниць броні і 4 190 чумардосів - 209,5 тушки на одиницю броні. На Вашингтон? На Берлін? На х!! за кораблем короче.
показать весь комментарий
06.09.2025 07:47 Ответить
М'ясця підвезли! Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦 🙏 🙏 🙏
показать весь комментарий
06.09.2025 08:25 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
06.09.2025 08:35 Ответить
За підрахунками zptown при поточних темпах знищення і відновлення - артилерія (разом з мінометами) у кацапів закінчиться за 200 днів, тобто до кінця березня 2026.
показать весь комментарий
06.09.2025 08:58 Ответить
Так і не порахували оті 2 гвинтокрили та кораблик, що в Криму розтрощили.
показать весь комментарий
06.09.2025 10:19 Ответить
 
 