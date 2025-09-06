Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 087 180 человек (+960 за сутки), 11 161 танк, 32 474 артсистемы, 23 243 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 087 180 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1087180 (+960) человек
танков - 11161 (+2) ед
боевых бронированных машин - 23243 (+0) ед
артиллерийских систем - 32474 (+39) ед
РСЗО - 1480 (+0) ед
средства ПВО - 1217 (+1) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 56523 (+256)
крылатые ракеты - 3686 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 60950 (+119)
специальная техника - 3957 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Героям слава!!!