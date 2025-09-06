Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 087 180 человек (+960 за сутки), 11 161 танк, 32 474 артсистемы, 23 243 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 087 180 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1087180 (+960) человек

танков - 11161 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23243 (+0) ед

артиллерийских систем - 32474 (+39) ед

РСЗО - 1480 (+0) ед

средства ПВО - 1217 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56523 (+256)

крылатые ракеты - 3686 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60950 (+119)

специальная техника - 3957 (+1)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.